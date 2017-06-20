Порошенко после встречи с Трампом: первые результаты переговоров

Президент после встречи отметил, что видит позицию США "как твердого, надежного стратегического партнера Украины"

Президент Петр Порошенко на брифинге в Вашингтоне рассказал о первых результатах встречи с американским лидером Дональдом Трампом.



Отвечая на вопрос журналистов, получил ли он от Трампа четкие заверения, что США не снимут санкции с России до возвращения Крыма и прекращения российской агрессии в Донбассе, Порошенко сказал: "Я думаю, это очевидно... На сегодняшний день Соединенные Штаты вводят дополнительные санкции практически каждый день. И я вижу позицию США как твердого, надежного стратегического партнера Украины". На вопрос журналистов "а твердо ли это прозвучало от президента Трампа?" Порошенко ответил: "Очевидно".



На вопрос, обсуждалось ли возможное изменение минского формата для урегулирования ситуации в Донбассе, Порошенко ответил: "Я не вижу в этом никакой необходимости. США - наш партнер. Мы очень заинтересованы в привлечении США к активному процессу, это страна-гарант по Будапештскому меморандуму".



Также президент напомнил о разработке законопроекта, в котором будет изложено видение деоккупации Донбасса. "Мы на сегодняшний день разрабатываем законопроект. Я, кстати, хотел подчеркнуть, что у нас будет общественное обсуждение, должно быть учтено большинство точек зрения, и, безусловно, (он) будет представлен нашим иностранным партнерам", - отметил Порошенко.

Сегодня, 20 июня, в Белом доме состоялась первая встреча Порошенко и Трампа.



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