Супрун не видит необходимости объявлять во Львове ЧС из-за мусора

В то же время и.о. министра здравоохранения отметила, что анализы почвы в местах скопления отходов показали "очень высокий уровень бактерий"

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в настоящее время не видит необходимости объявлять во Львове чрезвычайную экологическую ситуацию из-за проблем с вывозом мусора. Об этом она сказала сегодня, 20 июня, во время инспекции переполненных мусорных площадок в городе, сообщает Радио Свобода.



В то же время Супрун отметила, что проведенные в местах скопления отходов анализы почвы показали "очень высокий уровень бактерий", что означает опасность роста заболеваемости среди местных жителей.



Также руководитель Минздрава выразила обеспокоенность тем, что во многих случаях кучи мусора находятся вблизи детских площадок.



В связи с этим Супрун призвала как можно быстрее решить проблему с мусором во Львове и других городах Украины.

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12 июня 2017 года власти Львова приняли официальное решение о необходимости объявить город зоной экологического бедствия.

14 июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин готов оказать помощь Львову, но местные власти должны сами приложить усилия, чтобы найти необходимые решения.

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