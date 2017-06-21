Порошенко встретился с главой Пентагона Мэттисом: подробности
Президент Петр Порошенко обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом приоритетные шаги для укрепления оборонного потенциала Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Порошенко и Мэттис говорили также об усилении двухстороннего сотрудничества в сфере обороны.
Президент отметил, что Украина вместе с американскими партнерами за последние три года создала новые вооруженные силы. Теперь у украинской армии есть опыт, которым она может поделиться со США.
Мэттис поддержал сохранение в силе санкций против РФ как страны-агрессора.
"Даже перед лицом угрозы агрессии, кибератак и другого ваша страна демонстрирует стойкую приверженность и делает много. США остаются на позициях поддержки Украины", - сказал глава Пентагона.
Порошенко пригласил Мэттиса приехать в Украину с визитом.
20 июня Порошенко в Вашингтоне встретился с президентом США Дональдом Трампом и обсудил санкции против России.
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