Порошенко встретился с главой Пентагона Мэттисом: подробности

Мэттис отметил прогресс Украины в сфере обороны и безопасности и поддержал сохранение санкций против России как страны-агрессора

Президент Петр Порошенко обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом приоритетные шаги для укрепления оборонного потенциала Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.



Порошенко и Мэттис говорили также об усилении двухстороннего сотрудничества в сфере обороны.



Президент отметил, что Украина вместе с американскими партнерами за последние три года создала новые вооруженные силы. Теперь у украинской армии есть опыт, которым она может поделиться со США.



Мэттис поддержал сохранение в силе санкций против РФ как страны-агрессора.



"Даже перед лицом угрозы агрессии, кибератак и другого ваша страна демонстрирует стойкую приверженность и делает много. США остаются на позициях поддержки Украины", - сказал глава Пентагона.

Порошенко пригласил Мэттиса приехать в Украину с визитом.

20 июня Порошенко в Вашингтоне встретился с президентом США Дональдом Трампом и обсудил санкции против России.

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