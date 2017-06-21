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Порошенко встретился с главой Пентагона Мэттисом: подробности

21.06.2017 00:54
Мэттис отметил прогресс Украины в сфере обороны и безопасности и поддержал сохранение санкций против России как страны-агрессора
Порошенко встретился с главой Пентагона Мэттисом: подробности
Джеймс Мэттис и Петр Порошенко (фото - mil.gov.ua)

Президент Петр Порошенко обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом приоритетные шаги для укрепления оборонного потенциала Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. 

Порошенко и Мэттис говорили также об усилении двухстороннего сотрудничества в сфере обороны.

Президент отметил, что Украина вместе с американскими партнерами за последние три года создала новые вооруженные силы. Теперь у украинской армии есть опыт, которым она может поделиться со США.

Мэттис поддержал сохранение в силе санкций против РФ как страны-агрессора.

"Даже перед лицом угрозы агрессии, кибератак и другого ваша страна демонстрирует стойкую приверженность и делает много. США остаются на позициях поддержки Украины", - сказал глава Пентагона. 

Порошенко пригласил Мэттиса приехать в Украину с визитом.

20 июня Порошенко в Вашингтоне встретился с президентом США Дональдом Трампом и обсудил санкции против России. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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