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Порошенко встретился с Тиллерсоном: говорили об оружии и Донбассе

21.06.2017 01:55
Госсекретать США на встрече с Порошенко заверил, что санкции против РФ останутся в силе и обсудил пути предоставления Украине оборонного оружия
Порошенко встретился с Тиллерсоном: говорили об оружии и Донбассе
Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко в Вашингтоне скоординировал позиции по вопросу российской агрессии в Донбассе и оккупации Крыма с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента. 

Порошенко представил предложения более активно привлечь США к мирному процессу в Донбассе. Решено продолжить консультации для формирования общих шагов. 

Тиллерсон подтвердил, что США готовы содействовать мирному решению ситуации в Донбассе. Он также заверил, что санкции против России останутся в силе до восстановления территориальной целостности Украины. 

Порошенко и Тиллерсон обсудили пути предоставления оборонного оружия Украине. 

Поднимались также вопросы освобождения украинских заложников в Донбассе и торгово-экономическое сотрудничество Украины и США. 

20 июня Порошенко в Вашингтоне встретился с президентом США Дональдом Трампом и обсудил санкции против России. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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