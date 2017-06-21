Порошенко встретился с Тиллерсоном: говорили об оружии и Донбассе
Президент Петр Порошенко в Вашингтоне скоординировал позиции по вопросу российской агрессии в Донбассе и оккупации Крыма с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.
Порошенко представил предложения более активно привлечь США к мирному процессу в Донбассе. Решено продолжить консультации для формирования общих шагов.
Тиллерсон подтвердил, что США готовы содействовать мирному решению ситуации в Донбассе. Он также заверил, что санкции против России останутся в силе до восстановления территориальной целостности Украины.
Порошенко и Тиллерсон обсудили пути предоставления оборонного оружия Украине.
Поднимались также вопросы освобождения украинских заложников в Донбассе и торгово-экономическое сотрудничество Украины и США.
20 июня Порошенко в Вашингтоне встретился с президентом США Дональдом Трампом и обсудил санкции против России.
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