Порошенко встретился с Тиллерсоном: говорили об оружии и Донбассе

Госсекретать США на встрече с Порошенко заверил, что санкции против РФ останутся в силе и обсудил пути предоставления Украине оборонного оружия

Президент Петр Порошенко в Вашингтоне скоординировал позиции по вопросу российской агрессии в Донбассе и оккупации Крыма с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.



Порошенко представил предложения более активно привлечь США к мирному процессу в Донбассе. Решено продолжить консультации для формирования общих шагов.



Тиллерсон подтвердил, что США готовы содействовать мирному решению ситуации в Донбассе. Он также заверил, что санкции против России останутся в силе до восстановления территориальной целостности Украины.



Порошенко и Тиллерсон обсудили пути предоставления оборонного оружия Украине.



Поднимались также вопросы освобождения украинских заложников в Донбассе и торгово-экономическое сотрудничество Украины и США.

20 июня Порошенко в Вашингтоне встретился с президентом США Дональдом Трампом и обсудил санкции против России.

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