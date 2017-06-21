Лагард - Порошенко: Важна сбалансированная пенсионная реформа
Президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.
Лагард отметила важность проведения сбалансированной пенсионной реформы, которая будет отвечать интересам Украины и ее граждан, а также гарантировать справедливые стандарты социального обеспечения.
Порошенко также обсудил с директором-распорядителем МВФ перспективы проведения в Украине приватизации и поднял вопрос функционирования банковской системы и реформы сферы государственных финансов.
Также 20 июня президент в Вашингтоне встретился с президентом США Дональдом Трампом и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.
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