Лагард - Порошенко: Важна сбалансированная пенсионная реформа

Директор-распорядитель МВФ в разговоре с Порошенко обсудила процесс продвижения пенсионной реформы в Украине

Президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.



Лагард отметила важность проведения сбалансированной пенсионной реформы, которая будет отвечать интересам Украины и ее граждан, а также гарантировать справедливые стандарты социального обеспечения.



Порошенко также обсудил с директором-распорядителем МВФ перспективы проведения в Украине приватизации и поднял вопрос функционирования банковской системы и реформы сферы государственных финансов.



Также 20 июня президент в Вашингтоне встретился с президентом США Дональдом Трампом и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.



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