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Геращенко: В вопросе санкций против РФ у нас есть поддержка США

21.06.2017 02:55
После встреч Порошенко в Вашингтоне вице-спикер Верховной Рады заверила, что США полностью поддерживают позицию по сохранению санкций против РФ
Геращенко: В вопросе санкций против РФ у нас есть поддержка США
Петр Порошенко и Джеймс Мэттис (фото - Ирина Геращенко/Facebook)

США поддерживают позицию, что санкции против России должны действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщила вице-спикер парламента Ирина Геращенко, которая находится в США. 

20 июня президент Петр Порошенко встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и государственным секретарем Рексом Тиллерсоном.

Геращенко уточнила, что на встречах обсуждалась ситуация в Донбассе, военно-техническое сотрудничество, реформа украинской армии и приближение к стандартам НАТО.

Также речь шла о программах реабилитации украинских военных. Темой всех встреч был оккупированный Крым. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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