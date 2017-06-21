Геращенко: В вопросе санкций против РФ у нас есть поддержка США
США поддерживают позицию, что санкции против России должны действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщила вице-спикер парламента Ирина Геращенко, которая находится в США.
20 июня президент Петр Порошенко встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и государственным секретарем Рексом Тиллерсоном.
Геращенко уточнила, что на встречах обсуждалась ситуация в Донбассе, военно-техническое сотрудничество, реформа украинской армии и приближение к стандартам НАТО.
Также речь шла о программах реабилитации украинских военных. Темой всех встреч был оккупированный Крым.
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