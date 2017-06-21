"Он поможет достичь мира": Порошенко сравнил Трампа с Рейганом

Порошенко сказал, что верит - Трамп поможет достичь мира в Украине так же, как и Рейган закончил Холодную войну

Президент Петр Порошенко сравнил президента США Дональда Трампа с Рональдом Рейганом в эфире телеканала Fox News.



"Я абсолютно уверен, что президент Трамп - настоящий лидер, очень харизматичная личность - может помочь мне достичь мира в моей стране так же, как Рейган закончил Холодную войну без единого выстрела", - сказал президент.

20 июня Порошенко и Трамп в Вашингтоне обсудили санкции против России. Президент встретился также с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и государственным секретарем Рексом Тиллерсоном.

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