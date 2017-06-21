USD:  25.85  26.10   EUR:  28.76  29.29  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

"Он поможет достичь мира": Порошенко сравнил Трампа с Рейганом

21.06.2017 04:29
Порошенко сказал, что верит - Трамп поможет достичь мира в Украине так же, как и Рейган закончил Холодную войну
"Он поможет достичь мира": Порошенко сравнил Трампа с Рейганом
Петр Порошенко (фото - скриншот видео)

Президент Петр Порошенко сравнил президента США Дональда Трампа с Рональдом Рейганом в эфире телеканала Fox News.

"Я абсолютно уверен, что президент Трамп - настоящий лидер, очень харизматичная личность - может помочь мне достичь мира в моей стране так же, как Рейган закончил Холодную войну без единого выстрела", - сказал президент.

20 июня Порошенко и Трамп в Вашингтоне обсудили санкции против России. Президент встретился также с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и государственным секретарем Рексом Тиллерсоном

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 