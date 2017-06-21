Госдепартамент: США ждут от России выполнения минских соглашений

В Госдепартаменте подчеркнули, что хотели бы видеть со стороны России конкретные результаты в выполнении Минска

США настаивают, что минские соглашения должны быть выполнены в первую очередь со стороны России. Об этом сказала спикер Государственного департамента США Хезер Науэрт, передает Укринформ.



"Мы остаемся приверженными минским договоренностям даже при условиях, что Соединенные Штаты не являются частью этого процесса", - отметили в Госдепартаменте.



Науэрт подчеркнула, что США "отдают преимущество результату" и со стороны Москвы хотели бы видеть конкретные действия.



США не будут возражать, если Украина и Россия захотят вместе работать над новыми договоренностями, но хотели бы видеть продвижения в выполнении Минска.

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