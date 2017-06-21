Оружие США для Украины: Пентагон не исключил, что "сделает это"

Петр Порошенко из Вашингтона сообщил, что в ходе визита в США прошли "очень эффективные переговоры" насчет снабжения ВСУ оборонительным вооружением

В оборонном ведомстве США не исключили поставки в Украину современного оружия оборонительного типа. Об этом на фоне визита президента Петра Порошенко в Вашингтон заявил пресс-атташе Пентагона Джефф Дэвис, пишет американская газета Star Tribune.

Планы по снабжению украинской армии современным летальным оружием зависят от ситуации и будут рассматриваться "в каждом конкретном случае", отметили в ведомстве.

"Мы не передавали Украине летальное оборонительное вооружение в прошлом, но не исключаем, что сделаем это", - сказал офицер.

По словам Порошенко, в рамках визита в США прошли "очень эффективные переговоры" насчет снабжения Украины оборонительным вооружением.

"Мы не собираемся на кого-либо нападать, но нам нужен эффективный оборонный механизм для радиоэлектронного противостояния, дроны и прочее, чтобы успешно противостоять России и показывать миру, кто является агрессором в Донбассе", - заявил он в интервью Fox News.

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Вчера Порошенко обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом приоритетные шаги для укрепления оборонного потенциала Украины. Стороны говорили также об усилении двухстороннего сотрудничества в сфере обороны.

В 2017 году программа помощи Украине от США предусматривает выделение около $560 млн, из них по военной части - не менее 238 млн долларов.

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