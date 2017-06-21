Названы самые состоятельные служители Фемиды Украины: инфографика

По данным электронных деклараций, судья Одесского окружного админсуда Катерина Танцюра и ее семья владеют движимым имуществом на сумму 143 млн грн

В Украине судья с наибольшим достатком (куда входят наличные, доходы и автомобили) работает в Одесском окружном административном суде. Об этом говорится в спецпроекте LIGA.net "Электронные декларации - 2017: деньги судей, прокуроров и главврачей в нескольких графиках".

Согласно данным деклараций, движимое имущество судьи Катерины Танцюры - около 143 млн грн. Наличными из них - 7 млн грн. Поступления за 2016 год - 1 млн грн, земля в собственности - 250 га, недвижимость - 2159 кв. м, автомобили - Volkswagen Tuаreg, Jeep Wrangler, Volkswagen Transport и Astoria Mariner. Всем этим имуществом судья владеет вместе с мужем.

На втором месте - судья Киевского окружного админсуда Анна Шевченко, имеющая в целом 48 млн грн движимого имущества. Поступления за 2016 год - 8,2 млн грн, 40 га земли, около 950 кв. м недвижимости. Автомобили - две Mazda 6 SDN 2003 и 2006 годов, Lexus LX 570, Mercedes Benz L 350 и ПГМФ 8904. Всем этим имуществом судья владеет вместе с мужем.

На третьем месте - член Высшего совета правосудия Павел Гречковский, в целом владеющий движимым имуществом на сумму 47,5 млн грн. Наличные - 5,3 млн грн, доходы - 9,4 млн грн. Недвижимость - 414 кв. м, атомобили - Mercedes Вenz ML 55 AMG, Maybach 57S и BMW Alpina B6. Этим имуществом член ВСП владеет вместе с женой.





Примечание: Все деньги переведены по курсу в гривни и суммированы. В сумме отражается состояние не только самого чиновника, но и его семьи (людей, с которыми проживает автор декларации).

Спецпроект LIGA.net: Деньги судей, прокуроров и главврачей - в графиках

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