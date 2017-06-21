Евродепутаты призывают к прозрачному выбору аудитора НАБУ

Выбор аудитора без собеседования с ним - грубое нарушение процедуры

Депутаты Европарламента призывают Верховную Раду соблюдать прозрачность в процедуре избрания аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) от парламента. Соответствующее обращение 20 июня получили глава ВРУ Андрей Парубий и глава антикоррупционного парламентского комитета Егор Соболев. Об этом сообщает Европейская правда.

Евродепутаты Ребекка Хармс и Пятрас Ауштрявичус знают о предстоящем выборе 21 июня аудитора НАБУ от парламента и призывают не выбирать члена комиссии по аудиту без персонального интервью. Они отмечают, что нарушение процедуры может негативно сказаться на прозрачности конкурса.

Также парламентарии сообщили о своем визите в Киев 22 июня.

Сегодня, 21 июня, на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что в Кабмин внесены 12 кандидатур на должность аудитора НАБУ и они выступят в парламенте в прямом эфире.

26 мая членом комиссии аудита НАБУ от правительства стал юрист Михаил Буроменский.

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