Почти год после убийства Шеремета: полицию просят отчитаться

По результатам анализа фильма "Убийство Павла", представленного компанией Слідство-інфо, полиция проводит дополнительные следственные действия

Нацполиция проводит дополнительные следственные действия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Такую информацию Нацполиции зачитала на заседании парламентского комитета по вопросам свободы слова замглавы комитета Ольга Червакова, передает корреспондент LIGA.net.

"По результатам просмотра и анализа документального фильма "Убийство Павла", представленного компанией Слідство-інфо, проводятся дополнительные следственные действия. Проведен допрос об обстоятельствах нахождения по месту проживания потерпевшего, накануне совершения преступления, бывшего сотрудника СБУ Устименко, проведен с ним следственный эксперимент, допрошен как свидетель собственник автомобиля, на котором ездил тогда Устименко. Проводятся другие следственные действия", - сказала она.

Представителей Нацполиции на заседании комитета не было.

Глава комитета Виктория Сюмар сообщила, что Комитет защиты журналистов подготовит отчет по расследованию дела об убийстве Павла Шеремета. Представить отчет члены комитета планируют 12 июля.

"Мы пригласим коллег из других комитетов, прессу, я надеюсь, что, по крайней мере, на этот отчет придут представители правоохранительных органов, чтобы услышать, как медиа и эксперты оценивают ситуацию", - сказала она.

Также члены комитета решили о обратиться к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию, чтобы он пригласил представителей Нацполиции отчитаться в парламенте о расследовании дела до 20 июля, годовщины убийства Шеремета.

15 мая 2017 года глава СБУ Василий Грицак заявил, что Устименко не выполнял задание СБУ возле дома Шеремета.

14 мая президент Петр Порошенко заявил, что Устименко будет вызван допрос.

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10 мая сообщалось, что журналисты из проекта Слідство.Інфо вместе с коллегами из международной сети OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) опубликовали документальный фильм об убийстве Шеремета.

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя Украинской правды Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что смерть Шеремета - это убийство. Следствие рассматривает несколько версий, расследование продолжается.

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