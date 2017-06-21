НАПК полностью проверяет э-декларации почти 50 чиновников: список

Полную проверку проходят, в частности, декларации президента, премьер-министра, всех вице-премьер-министров и министров

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции проводит полную проверку э-деклараций за 2016 год 49 чиновников, включая президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос журналиста Глеба Каневского, сообщает Украинская правда.



В перечне также указаны все вице-премьер-министры, министры и три народных депутата - Давид Макарьян (Блок Петра Порошенко), Александр Третьяков (БПП) и Елена Сотник (Самопомощь).



Кроме того, НАПК проверяет декларации главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, судьи Высшего хозяйственного суда Виктора Швеца, главы Государственной экоинспекции Андрея Заики, следователя Генпрокуратуры Дмитрия Суса и мэра Запорожья Владимира Буряка.









Фото: pravda.com.ua

Ранее сегодня, 21 июня, сообщалось, что главный военный прокурор Анатолий Матиос вошел в тройку самых состоятельных работников прокуратуры за прошлый год, если судить по движимому имуществу, включая членов семьи.

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