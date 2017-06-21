ГПУ просит Раду разрешить привлечь к ответственности Довгого

Депутата подозревают в злоупотреблении служебными обязанностями, связанном с незаконным отчуждением земель заказника Остров Жуков

Генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа Олеся Довгого и привлечение его к уголовной ответственности. Об этом глава ГПУ сообщил в Facebook.



"Внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Олеся Довгого", - сообщил Луценко.



Он добавил, что парламентария подозревают в злоупотреблении служебными обязанностями, совершенном в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков природно-заповедного фонда - заказника Остров Жуков общей площадью 44,25 га.

Досудебное расследование против Довгого ведет НАБУ. 20 июня 2017 года глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что подписал представление на снятие неприкосновенности с депутата.



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