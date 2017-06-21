Опрос: для 39% украинцев важен безвизовый режим

В страны Шенгенской зоны намерены поехать 32% граждан Украины, прежде всего, молодежь - 56%

Введение безвизового режима со странами ЕС является важным для 39% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова.

10% респондентов ответили, что безвизовый режим для них очень важен, 29% - в целом важен.

23,8% опрошенных считают, что его введение менее важным, а для 33,7% к его введению оказались совсем безразличны.

В страны Шенгенской зоны намерены поехать 32% граждан Украины, прежде всего, это молодежь (56%).

Основная цель поездок - туризм (64%), визиты к родственникам и друзьям (22%), рабочие поездки (18%), однако 22% надеются на трудоустройство за рубежом.

14% украинцев считают, что хорошо знают правила безвизового режима со странами ЕС, еще 50% сказали, что кое-что знают, но специально их не изучали, а 35% вообще о них ничего не знают.

Опрос проводился с 9 по 13 июня 2017 года. Было опрошено более 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированного Крыма и ОРДЛО.

Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

6 апреля 2017 года Европарламент проголосовал за предоставление украинцам безвизового режима, а 26 апреля визовую либерализацию с Украиной одобрили и послы Евросоюза (комитет постоянных представителей ЕС - COREPER). 11 мая это сделал и Совет ЕС.

Украинцы смогут въезжать без виз в следующие страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

Жители ОРДЛО и временно оккупированного Крыма смогут воспользоваться безвизовым режимом без дополнительных условий.

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