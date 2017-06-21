Международная организация готовит доклад об убийстве Шеремета

Международный комитет защиты журналистов отмечает, что расследование убийства Павла Шеремета затягивается, а виновные до сих пор не наказаны

Представители международного комитета защиты журналистов (CPJ) приедут в Киев для представления специального доклада об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает Громадське.

"Делегация будет в Киеве с 10 июля по 12 июля в полном составе", - говорится в заявлении комитета.

"Мы направили запросы о встречах с высокопоставленными украинскими чиновниками, включая президента Порошенко, премьер-министром Гройсманом, министром председ ателемНациональной внутренних дел Аваковым, генеральным прокурором Луценко, главой Нацполиции Князевым и председателем СБУ Грицаком. Надеемся обсудить результаты нашего отчета непосредственно с ними", - говорится в заявлении CPJ.

Комитет отмечает, что расследование убийства журналиста затягивается, до сих пор не наказаны виновные.

В делегацию входят исполнительный директор Джоэл Саймон, член Совета директоров Алан Расбриджр - бывший главный редактор The Guardian в Лондоне, представитель в ЕС Том Гибсон, который приедет из Брюсселя, Нина Огнянова, координатор программы Комитета (CPJ) в Европе и Центральной Азии.

Также в комитет присоединятся члены семьи Шеремета - его мать Людмила и дочь Елизавета.

После встреч с украинскими чиновниками, комитет проведет пресс-конференцию в Киеве 12 июля.

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15 мая 2017 года глава СБУ Василий Грицак заявил, что бывший сотрудник СБУ Устименко не выполнял задание ведомства возле дома Шеремета.

14 мая президент Петр Порошенко заявил, что Устименко будет вызван допрос.

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10 мая сообщалось, что журналисты из проекта Слідство.Інфо вместе с коллегами из международной сети OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) опубликовали документальный фильм об убийстве Шеремета.

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя Украинской правды Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что смерть Шеремета - это убийство. Следствие рассматривает несколько версий, расследование продолжается

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