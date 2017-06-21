Посол: Учения для ВСУ - приоритет правительства Великобритании

Среди приоритетов работы Британии отмечается поддержка суверенитета Украины через инструменты дипломатии и проведение военных учений для ВСУ

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф назвала, в том числе, проведение военных учений для Вооруженных Сил Украины приоритетом британского правительства на 2017 год. Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине в Facebook.

Сегодня королева Елизавета II открыла сессию британского парламента и провозгласила программу правительства, также известную как The Queen`s Speech (Речь королевы).

По словам Гоф, среди приоритетов работы Британии по Украине на 2017 отмечается "поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины через инструменты дипломатии и проведение военных учений для Вооруженных Сил Украины".

Также посол назвала среди приоритетов поддержку экономического развития, проведение реформ и борьбы с коррупцией, а также предоставление гуманитарной помощи пострадавшим в результате конфликта в Донбассе.

"Мы в дальнейшем будем работать с Украиной с целью обеспечения безопасности на европейском континенте", - отметила Гоф.

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