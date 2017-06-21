СМИ: В обвинении против экс-руководства ГСЧС нет главного эпизода

Суд сегодня рассматривал дело экс-главы службы Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого, задержанных на заседании Кабмина весной 2015-го

В обвинительный акт против экс-главы ГСЧС Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого не вошел эпизод с коррупционной схемой закупки горюче-смазочных материалов, по подозрению в создании которой чиновников задержали в марте 2015-го прямо на заседании Кабмина. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании Шевченковского райсуда Киева по делу против бывшего руководства службы, сообщают Наші гроші.



Переданное в суд обвинение включает в себя только два эпизода. Согласно одному из них, Бочковского и Стоецкого подозревают в том, что в 2014-2015 годах они якобы требовали деньги у руководителей территориальных подразделений с угрозой увольнения. Также Бочковский якобы требовал себе земельный участок у главы райотдела ГСЧС в Одесской области.



Показания против бывшего руководства службы по этому эпизоду дали экс-главы винницкого и волынского облуправлений ГСЧС и замначальника ГУ ведомства в Одесской области. Сам Бочковский в суде заявил, что якобы уже есть свидетели, которые отказываются от своих показаний.



Второй эпизод, в котором подозревают экс-главу ГСЧС - растрата средств при закупке металлоискателей. За 15,6 млн грн у частной компании было закуплено 176 устройств, однако, как утверждает сторона обвинения, необходимости в заказе такой большой партии не было.



В обвинительный акт не вошли два ключевых эпизода, один из которых - закупка горюче-смазочных материалов. По данным следствия, во время этой закупки Бочковский и его сообщники "завладели бюджетными средствами в размере 13,5% от суммы госзакупок горюче-смазочных материалов, что составляет более 1,1 млн грн". Однако адвокат экс-чиновника Игорь Федоренко заявил, что фактически подозреваемого по этому эпизоду нет, хотя расследование еще продолжается.

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Второй эпизод, не попавший в суд - закупка пожарных машин. В производстве говорилось о нецелевом использовании госсредств, поскольку были приобретены три автомобиля Mitsubishi L200 с комплектующим оборудованием преимущественно иностранного производства. Бочковский утверждает, что на перекрестном допросе по этому эпизоду свидетель якобы не смог подтвердить свои показания.



Также экс-глава ГСЧС заявил, что ему предлагали заключить сделку со следствием, однако он отказался.



Журналисты отмечают, что на сегодняшнее заседание, длившееся два часа, никто из потерпевших не явился, хотя они были проинформированы надлежащим образом.

25 марта 2015 года тогдашний глава ГСЧС Сергей Бочковский и его заместитель Василий Стоецкий были задержаны на заседании Кабинета министров.



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