Холодницкий готов выступить в Раде по представлениям на нардепов

Глава САП также пообещал предоставить парламенту необходимые материалы для принятия "взвешенного решения"

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий готов лично представить в Верховной Раде позицию следствия по представлениям на лишение неприкосновенности пяти народных депутатов. Об этом он написал в своем Facebook.



"Прокуроры - процессуальные руководители САП готовы дать разрешение на раскрытие тайны следствия в достаточном объеме и предоставить необходимые материалы депутатам для принятия взвешенного решения, а я готов лично представить позицию следствия в комитете по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады и в зале парламента", - заявил Холодницкий.



Он также поблагодарил генпрокурора Юрия Луценко "за оперативное согласование и внесение" в парламент представлений САП.



"Теперь дело за парламентариями - они должны предоставить согласие на то, чтобы вышеуказанные народные депутаты проверили на собственном опыте действие законов, которые они разработают и принимают для всех граждан Украины", - отметил глава Антикоррупционной прокуратуры.



Также Холодницкий выразил надежду, что Рада даст согласие на привлечение к уголовной ответственности "своих коллег и однопартийцев".

Ранее сегодня, 21 июня, Луценко по ходатайству САП внес в парламент представления на лишение депутатского иммунитета пяти народных избранников - Олеся Довгого (Воля народа), Андрея Лозового (Радикальная партия), Евгения Дейдея (Народный фронт), Борислава Розенблата (Блок Петра Порошенко) и Максима Полякова (Народный фронт).

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