Украина и США подпишут соглашения об оборонном сотрудничестве

Президент Петр Порошенко сообщил, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров с министром обороны и вице-президентом США

Украина и США в ближайшее время подпишут соглашения об оборонных закупках и военно-техническом сотрудничестве. Об этом президент Петр Порошенко сообщил на брифинге по итогам визита в Вашингтон.



"В ходе переговоров в Пентагоне с министром обороны и вице-президентом США была достигнута договоренность о том, что в ближайшее время Украину посетят несколько ключевых членов новой администрации, несколько министров и будут подписаны очень важные соглашения, в том числе об оборонном сотрудничестве, включая соглашения об оборонных закупках и военно-техническом сотрудничестве", - сказал он.

Порошенко также отметил, что в ходе встречи с президентом Дональдом Трампом был сделан акцент на поддержке Вашингтоном суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и поддержке в противодействии агрессии РФ. По словам главы государства, "намечены конкретные планы", предусматривающие сохранение и усиление американских санкций против России до полного выполнения ею минских договоренностей.

Ранее сегодня, 21 июня, сообщалось, что в Пентагоне не исключили поставки в Украину современного оружия оборонительного типа.

Читайте также: Соглашение о безопасности: США могут разместить войска в Украине



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.