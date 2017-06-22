Конгресс ускорит признание Голодомора геноцидом

Порошенко по результатам встреч в Вашингтоне заверил, что конгрессмены готовы ускорить рассмотрение резолюции о признании Голодомора геноцидом

Конгресс США ускорит рассмотрение резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил президент Петр Порошенко.



Президент сказал, что во время встреч в Вашингтоне он поднял вопрос о рассмотрении резолюции. Порошенrо заверил, что в Конгрессе согласились ускорить процесс.



"Мы получили полную поддержку конргессменов, которые согласились ускорить рассмотрение резолюции", - отметил он.

22 мая Сенат штата Вашингтон принял резолюцию о почтении памяти жертв Голодомора в Украине 1932-1933 гг.

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