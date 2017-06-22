Встреча нормандской четверки состоится до саммита G20 - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие недели состоится встреча нормандской четверки. Об этом сообщает Reuters.
По словам Макрона, встреча должна пройти до саммита Большой двадцатки, который состоится 7-8 июля в Гамбурге.
Президент Франции отметил, что у него есть обязанность защищать Европу и союзников, но он пока не может давать своих оценок ситуации в Донбассе.
В МИД Украины ранее сообщали, что следующая встреча в нормандском формате может состояться, когда канцлер Германии Ангела Меркель вернется с летних каникул.
30 мая в Берлине прошла встреча заместителей министров иностранных дел стран нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и РФ.
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