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Встреча нормандской четверки состоится до саммита G20 - Макрон

22.06.2017 02:27
Макрон отметил, что пока не может давать оценку кризису в Украине, но не готов уступать в вопросе защиты Европы и ее союзников
Встреча нормандской четверки состоится до саммита G20 - Макрон
Эмманюэль Макрон (фото - EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие недели состоится встреча нормандской четверки. Об этом сообщает Reuters.

По словам Макрона, встреча должна пройти до саммита Большой двадцатки, который состоится 7-8 июля в Гамбурге. 

Президент Франции отметил, что у него есть обязанность защищать Европу и союзников, но он пока не может давать своих оценок ситуации в Донбассе. 

В МИД Украины ранее сообщали, что следующая встреча в нормандском формате может состояться, когда канцлер Германии Ангела Меркель вернется с летних каникул. 

30 мая в Берлине прошла встреча заместителей министров иностранных дел стран нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и РФ.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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