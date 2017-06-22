Вклад Украины в победу над нацизмом признан в мире - Порошенко

Президент заявил, что нужно не допустить повторения мировой катастрофы

Вклад Украины в победу во Второй мировой войне является безусловным и не вызывает сомнений у международного сообщества. Об этом говорится в обращении главы государства Петра Порошенкопо случаю Дня скорби и чествования жертв войны в Украине.

"Безусловным и признанным международным сообществом является выдающийся вклад украинцев в общую победу, в правое дело освобождения своей земли и спасения народов Европы от нацизма", - сказал Порошенко.

Он выразил благодарность солдатам всех армий, партизанам, работникам тыла и детям войны, а также украинским военным, которые сейчас находятся в Донбассе.

"В своих помыслах и поступках будем достойными жертвенности и подвига наших защитников, чтобы не допустить повторения подобной мировой катастрофы", - сказал президент.

В обращении СБУ отмечается, что совместным усилиями Украина восстановит целостность государства и установит мир.

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