Туск об ассоциации Украина-ЕС: Вы ничего не получили даром

Глава Европейского Совета заявил, что работа над соглашением об ассоциации Украины с Евросоюзом будет завершена в ближайшие недели

Соглашение об ассоциации Украина-ЕС в полной мере заработает с осени, и достижения страны на пути к этому по достоинству оценили в Европейском Союзе. Об этом на совместной с президентом Петром Порошенко пресс-конференции в Брюсселе сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.

"За все ваши даже самые маленькие успехи вам пришлось заплатить тяжелым трудом и также, к сожалению, кровью. Вы ничего не получили даром. Вы заслужили всего, чего вы достигли. И поэтому многие в Европе восхищаются вами и поддерживают вас", - сказал он.

Туск отметил, что работа над соглашением об ассоциации Украина-ЕС будет завершена в ближайшее время: "За несколько недель мы завершим работу... Это станет следующим шагом на пути к безопасному и стабильному государству, а также растущей экономике".

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В свою очередь, Порошенко отметил, что соглашение заработает в полном объеме с 1 сентября.

"Украина полностью обязуется выполнить все критерии реформ соглашения об ассоциации и очень важно, чтобы мы продолжали внедрять и воплощать реформы, несмотря на войну, несмотря на очень непростую ситуацию с безопасностью в стране", - сказал он.

По словам главы государства, этот вопрос он обсуждал сегодня с Туском, чтобы "скоординировать действия по возвращению мира в Украину".

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