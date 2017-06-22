Раде предлагают отменить каникулы: не успевают все рассмотреть

За пять дней депутаты не успеет рассмотреть лишение иммунитета с Довгого, Розенблата и Полякова, а также решить другие запланированные вопросы

В Верховную Раду подан на регистрацию проект постановления о продлении работы шестой парламентской сессии до 15 августа. Об этом у себя в Facebook cooбщил один из авторов инициативы, народный депутат Мустафа Найем.

Он напомнил, что до конца текущей сессии осталось пять дней.

"Этого времени явно недостаточно, чтобы парламент успел рассмотреть представление Генпрокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с Олеся Довгого, Борислава Розенблата, Максима Полякова, Андрея Лозового и Евгения Дейдея. Полная процедура может занять до 25 дней", - пишет Найем.

По его словам, также президент Петр Порошенко и секретарь СНБО Александр Турчинов обещали рассмотреть в парламенте проекты законов о правовом статусе оккупированных территорий.

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"По нашим международным обязательствам перед МВФ, до конца сессии мы должны успеть еще и принять законы для начала деятельности Антикоррупционного суда и предоставлении НАБУ права на самостоятельное снятие информации в телекоммуникационных сетях", - отметил нардеп.

В связи с этим предлагается продлить график работы Верховной Рады на несколько недель.

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