Янтарное дело: Розенблату может грозить до 12 лет тюрьмы - СМИ

Журналисты сообщают о якобы запрашиваемой для депутата мере наказания, ссылаясь на текст представления; в САП эту информацию не комментируют

Специализированная антикоррупционная прокуратура в случае привлечения депутата от Блока Петра Порошенко Борислава Розенблата к уголовной ответственности будет просить для него в суде 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Об этом со ссылкой на текст представления на снятие с парламентария депутатской неприкосновенности сообщает Украинская правда.



Согласно документу, который есть в распоряжении журналистов, Розенблата подозревают в получении $200 тысяч взятки от человека по фамилии Сивоконь "для себя и еще трех человек". За эти деньги он якобы должен был повлиять на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местных властей о предоставлении частной компании спецразрешений на пользование недрами.



В прокуратуре утверждают, что собрано 31 доказательство, якобы доказывающее "коррупционную деятельность депутата".



"Собранные против Розенблата доказательства дают достаточно оснований подозревать его в совершении особо тяжкого уголовного преступления, за которое законом предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и с конфискацией имущества", - цитирует УП текст представления.

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В документе также говорится о наличии аудио- и видеозаписей, на которых нардеп якобы общается с другими участниками незаконных схем. В частности, он говорит о "подписании законопроектов NN5436 и 5437", касающихся налогообложения добычи янтаря и освобождения от налогов импорта оборудования для промышленной добычи солнечного камня. Инициаторами обоих являются сам Розенблат и еще один фигурант так называемого янтарного дела - депутат от Народного фронта Максим Поляков.



Также доказательствами служат несколько протоколов, якобы фиксирующих получение Розенблатом взяток при пособничестве третьих лиц.

LIGA.net обратилась за комментарием по этому поводу в пресс-службу САП, однако в ведомстве не стали комментировать сообщение СМИ, отметив, что необходимая официальная информация будет обнародована в ходе рассмотрения представления в парламенте и его регламентном комитете.

21 июня 2017 года генпрокурор Юрий Луценко по ходатайству САП внес в Верховную Раду представление на лишение Розенблата депутатской неприкосновенности.

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