Кучма: У Запада есть механизмы, чтобы прекратить войну в Украине

Второй президент считает, что до выборов в России и Германии сдвигов по минским соглашениям не будет, а РФ создает в Донбассе замороженный конфликт

Пока в Российской Федерации и Германии не пройдут выборы, на существенные перемены в переговорном процессе по урегулированию войны в Донбассе рассчитывать не стоит. Об этом заявил представитель Украины в минской контактной группе Леонид Кучма, чье выступление на пресс-конференции в Киеве транслировал канал 112 Украина.

По словам второго президента, ответственность за выполнение соглашений лежит на Берлине, Париже и Москве, так как для Украины "мир на первом месте" в любом случае, и попытки переформатировать законодательно АТО мало на что повлияют.

"У меня убеждение такое, что до выборов в Германии и России никаких серьезных сдвигов не будет", - заявил он, добавив, что "никто пока Россию не признает оккупантом" в законодательном поле Украины официально.

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По мнению Кучмы, у мирового сообщества есть возможность, "в первую очередь у США", выполнить будапештский протокол и действительно заставить Россию прекратить войну.

"Механизмы у них есть, но надо еще иметь желание", - подчеркнул он, отметив, что лидеры нормандской четверки связаны проблемами и требованиями бизнес-кругов в своих странах.

Кучма надеется, что новый французский лидер Эмманюэль Макрон сможет приложить усилия, необходимые для того, чтобы началось реальное выполнение минских договоренностей государством-агрессором Россией.

"Я убежден, что Россия хочет иметь еще один замороженный конфликт на территории Украины, более страшный, чем Приднестровье, потому что у России там нет границы. Поэтому оттуда (из РФ, - ред.) распространять эту заразу намного легче. И чем дальше, тем труднее", - резюмировал Кучма.

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