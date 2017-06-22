Порошенко и Меркель проводят встречу в Брюсселе

Сегодня после выступления Ангелы Меркель ЕС примет решение в отношении продления санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

По словам первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, ключевые темами для обсуждения - ситуация в Донбассе, работа нормандской четверки и минский процесс.

Сегодня, 22 июня, в Брюсселе стартовал саммит Европейского Союза. В рамках рабочего ужина лидеры ЕС будут обсуждать темы мировой политики, в частности, ход реализации минских договоренностей. Ангела Меркель проинформирует своих партнеров по этому вопросу, после чего саммит будет решать, продлевать ли санкции ЕС, введенные против РФ. Президент Порошенко с рабочим визитом находится в Брюсселе и уже встретился с главой Евросовета Дональдом Туском.

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