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Кучма объяснил, когда будет согласован список заложников

22.06.2017 16:33
Представитель Украины в минской контактной группе заявил, что процесс верификации завершен, но остались небольшие разногласия по спискам
Кучма объяснил, когда будет согласован список заложников
Леонид Кучма

Вчера на встрече трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность завершить согласование по спискам украинских заложников до 5 июля 2017 года. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил представитель Украины в минской контактной группе Леонид Кучма.

По его словам, до конца список еще не согласовали.

"Есть еще разногласия по списку этому, но процесс верификации завершен, все с этим согласились, а вы знаете, что ранее та сторона с этим не соглашалась. Но есть разногласия в списках, разногласия там в пять-шесть человек. У нас с украинской стороны никаких проблем, у них на 15 человек больше в их списке, что мы их удерживаем", - сказал Кучма.

Он уточнил, что следующая встреча в Минске пройдет 5 июля 2017 года.

"Договорились, что на следующей встрече, которая будет пятого числа, до пятого числа мы эти проблемы решим (по согласованию списка заложников, - ред.) и должны начать процесс обмена", - сказал Кучма.

16 июня 2017 года представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, что количество украинских заложников увеличилось до 129.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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