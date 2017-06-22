Кучма объяснил, когда будет согласован список заложников

Представитель Украины в минской контактной группе заявил, что процесс верификации завершен, но остались небольшие разногласия по спискам

Вчера на встрече трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность завершить согласование по спискам украинских заложников до 5 июля 2017 года. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил представитель Украины в минской контактной группе Леонид Кучма.

По его словам, до конца список еще не согласовали.

"Есть еще разногласия по списку этому, но процесс верификации завершен, все с этим согласились, а вы знаете, что ранее та сторона с этим не соглашалась. Но есть разногласия в списках, разногласия там в пять-шесть человек. У нас с украинской стороны никаких проблем, у них на 15 человек больше в их списке, что мы их удерживаем", - сказал Кучма.

Он уточнил, что следующая встреча в Минске пройдет 5 июля 2017 года.

"Договорились, что на следующей встрече, которая будет пятого числа, до пятого числа мы эти проблемы решим (по согласованию списка заложников, - ред.) и должны начать процесс обмена", - сказал Кучма.

16 июня 2017 года представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, что количество украинских заложников увеличилось до 129.

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