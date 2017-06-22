Суд избрал меру пресечения депутату Хмельницкого облсовета

Депутат попался на получении $50 тыс взятки еще 19 июня

Соломенский районный суд Киева избрал депутату Хмельницкого областного совета меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 505 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Депутат был задержан 19 июня во время получении $50 тыс взятки. Расследование по фактам взяточничества детективы НАБУ начали в мае 2017 года по материалам Нацполиции.

20 июня сообщалось, что работники Департамента защиты экономики, Нацполиции и Национального антикоррупционного бюро в Хмельницкой области задержали чиновника областного совета в помещении собственного отеля на взятке в $50 тысяч. Правоохранители установили, что в обмен на указанную сумму чиновник облсовета обещал оставить на руководящей должности, продлить договор на работу, гарантировать положительные выводы комиссии по проверке состояния строительства объекта, а также продолжить финансирование капитального строительства на сумму более 23 млн грн.

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