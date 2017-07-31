Война России против Украины: хроника за июль

Что происходит в Луганске, Донецке и других горячих точках востока Украины

Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более двух лет. Российские солдаты и наемники не прекращают боевых действий, несмотря на минские соглашения. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ финансирование и вооружение, в том числе тяжелую бронетехнику, РСЗО Град, Ураган, Смерч, россияне и поддерживаемые ими местные боевики, кроме позиций ВСУ, регулярно обстреливают жилые дома, в результате чего повсеместно гибнут мирные граждане. LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней агрессии России.

31 ИЮЛЯ

18:42. Интенсивность обстрела позиций ВСУ со стороны боевиков была незначительной. С начала суток террористы трижды обстреляли опорные пункты сил АТО. Один украинский военный ранен, еще двое получили боевые травмы, сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.



15:54. В ГПУ пока не получили документов от России по экстрадиции из Крыма боевика ДНР Вадима Погодина.

15:53. Российский правозащитник считает, что возвращение политических дел в российские суды привело к возрождению "советских традиций" в тюрьмах оккупированного Крыма.

15:28. Журналистам рассказали, как освещать тему заложников в Донбассе.

15:26. Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко сообщила, что боевики хотят освобождения плененного российского военного Виктора Агеева, однако их "хотелки" игнорируют, так как преступника будут судить.

15:12. В августе координатор ОБСЕ посетит тюрьмы временно оккупированого Донбасса.

14:10. За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, четверо военнослужащих получили ранения.

12:08. Количество украинцев в заложниках у подконтрольных Кремлю боевиков за последние дни увеличилось до 137 человек.

11:01. В подразделениях боевиков террористических организаций продолжает расти количество небоевых потерь. В частности, в результате употребления наркотических веществ умер один и госпитализированы пятеро военнослужащих "артиллерийской бригады" из Хрустального.

10:18. В больнице Днепра умер один из восьми раненых 20 июля на полигоне в пгт Черкасское военнослужащий Юрий Тищенко.

10:03. Для повышения уровня обороноспособности украинской армии следует проводить постоянные учения в центрах подготовки, на всех уровнях внедрить метод критического самоанализа, а также сделать ставку на сержантский состав и расширение его полномочий. Об этом заявил командующий Сухопутных войск США в Европе генерал Фредерик "Бен" Ходжес.

09:40. В оккупированном Харцызске боевики обложили "налогами" водителей грузовых автомобилей, которые следуют через этот населенный пункт.

08:22. На контрольно-пропускном пункте оккупированного села Верхнешироковское (экс-Октябрь, - ред.), которое находится в 29 км к северо-востоку от Мариуполя, боевики отказали наблюдателям ОБСЕ в проезде.

07:40. Местные боевики подконтрольных Кремлю бандформирований в Донбассе уже не в восторге от того, что ими управляют из Москвы. Об этом журналистам рассказал член террористической организации ЛНР Сергей Семенченко, задержанный контрразведкой СБУ.

06:33. Боевики гибридной армии РФ за минувшие сутки, 30 июля, 26 раз нарушили режим перемирия в Донбассе, применив минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба АТО. В результате боевых действий четверо украинских военнослужащих получили ранения.

00:32. Украина подготовила обращения в международные организации и суды по факту пыток, примененных террористами ЛНР против украинки Людмилы Сурженко. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

30 ИЮЛЯ

19:36. Служба безопасности Украины при участии волонтерской группы Патриот вернула на подконтрольную украинским властям территорию одного из заложников террористической организации ЛНР - судью Апелляционного суда Луганской области Виталия Руденко.

14:37. В Минобороны уточнили количество раненых среди украинских военных. Основные потери (один погибший и восемь раненых) ВСУ понесли в Красногоровке. Еще один украинский военный был ранен в Широкино.

13:31. Боевики Луганска больше двух недель держали в плену блогера Людмилу Сурженко (псевдоним в соцсетях Людмила Ясная).

12:59. В Славянске в ходе выполнения заданий по очистке местности от взрывоопасных предметов саперы обнаружили останки военных времен Второй мировой войны.

10:14. Минобороны получило 4 млрд гривень дополнительного финансирования, которые будут направлены на новое вооружение и оборудование, а также на строительства жилья для военнослужащих-контрактников.

07:11. В конце прошлых суток гибридные войска РФ активизировали обстрелы позиций ВСУ в зоне проведения АТО. Всего зафиксировано 14 обстрелов. Один украинский военный погиб, семеро ранены.

29 ИЮЛЯ

18:58. Боевики утром 29 июля обстреляли позиции ВСУ на подступах к Красногоровке Донецкой области из 120-мм миномета, в результате чего один украинский военный погиб, еще шестеро получили ранения.

17:30. Российские СМИ выяснили, что в убийстве 16-летнего школьника Степана Чубенко летом 2014 года под Донецком, по предварительным данным, участвовали трое боевиков группировки Керчь террористической организации ДНР.

11:13. Из плена боевиков освобождены два человека, похищенных террористами по "делу" журналиста Станислава Асеева. Об этом сообщил координатор группы по освобождению военнопленных Патриот Олег Котенко.

07:58. В штабе АТО предупреждают о терактах, которые боевики готовят против наблюдателей ОБСЕ в Донбассе.

07:32. Боевики гибридной армии РФ за минувшие сутки, 28 июля, 19 раз нарушали режим перемирия в Донбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО.

05:05. В ОБСЕ призвали к немедленному освобождению донецкого журналиста Станислава Асеева, которого удерживают боевики террористической организации ДНР.

04:30. Более двух тысяч абитуриентов из временно оккупированных районов Донбасса подали документы для поступления в высшие учебные заведения Украины.

28 ИЮЛЯ

22:19. Гражданам Латвии, сочувствующим террористам ДНР и ЛНР может грозить пятилетнее заключение. Такая мера будет применяться после вступления в силу поправок в уголовный кодекс государства.

18:44. За прошлые сутки семь боевиков в зоне АТО ликвидированы, еще восемь - получили ранения в результате ответного на провокации огня ВСУ. С начала суток интенсивность обстрела позиций сил АТО со стороны террористов не уменьшилась. Один украинский военный получил ранения.

15:23. Предприятия группы ГК Укроборонпром разработали новое термобарическое оружие: пехотный огнемет и гранаты.





15:13. Аннексированный Крым полностью обесточен из-за аварии в Краснодарском крае РФ.

14:21. Во время боевого столкновения с боевиками в районе Бахмутской трассы были ранены двое военных, еще трое - в районе Зайцево, Авдеевки и Крымского Донецкой области. В Крымском военный получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

13:42. В Донбассе с начала 2017 года от боевых действий пострадали 330 мирных жителей, из них 59 - погибли.

13:32. Президент Петр Порошенко назвал принятие США нового пакета санкций против России сигналом поддержки Украины.

12:19. В Марьинке Донецкой области ранен местный житель в результате попадания пули в окно его квартиры.

07:24. За прошедшие сутки боевики 22 раза нарушили перемирие. Пятеро бойцов получили ранения, один погиб. В свою очередь силы АТО 12 раз применяли оружие.

02:14. Сенат США проголосовал почти единогласно за введение новых санкций против России.

27 ИЮЛЯ

22:17. В северо-западной части Черного моря украинские Военно-морские силы начали совместные учения типа PASSEX с кораблями Великобритании, Турции и Румынии.

21:57. Министерство обороны США пока не получило политического решения от главы Белого дома о предоставлении Украине летального оружия, но обсуждения по этому вопросу продолжаются.

19:40. С начала суток боевики 8 раз обстреливали позиции ВСУ. Четверо украинских военных ранены. Террористы обстреливали позиции сил АТО на всех направлениях. Почти на все вооруженные провокации украинские военные открывали ответный огонь, сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

15:58. С начала 2014 года США передали материально-технической помощи и потратили на подготовку Вооруженных Сил Украины более 600 млн.

15:45. В результате обстрела позиций ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой области погибукраинский военнослужащий.

15:09. Полиция задержала боевика террористической организации ДНР в Торецке Донецкой области. Находясь в отпуске на местном предприятии, где он работал забойщиком, мужчина дежурил с оружием на незаконно установленном блокпосту, расположенном в селе Дружба.

13:13. Политзаключенного крымского татарина Руслана Зейтуллаева российский "суд" приговорил к 15 годам тюремного заключения по сфабрикованному делу Хизб ут-Тахрир.

07:25. В зоне АТО за минувшие сутки гибридная армия 17 раз нарушила режим перемирия. Один украинский военный получил ранения. Силы АТО 11 раз открывали ответный огонь.

06:25. Россия отправила в Донбасс якобы гуманитарный конвой. Украинские пограничники не имеют доступа к осмотру конвоя.

05:57. Специальный представитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер в интервью французской газете Le Monde сказал, что в Украине идет настоящая война. Она продолжается из-за желания России удерживать контроль над Киевом.

26 ИЮЛЯ

23:59. Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали на временно оккупированной территории Донбасса реактивные системы залпового огня БМ-21 Град. Они размещены на территории, где запрещено дислоцировать тяжелое вооружение и военную технику согласно минским договоренностям.

19:59. Главарь террористов ДНР Александр Захарченко заявил, что не создавал нового государства, а предложил дискуссию.

18:54. С начала суток боевики 9 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Один украинский военный ранен. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.



17:06. Сотрудники полиции задержали двух боевиков террористической организации ДНР в Краматорске Донецкой области.

15:45. Служба безопасности Украины отвергает все обвинения Министерства иностранных дел России в препятствовании встрече представителей консульства РФ с задержанным в Донбассе российским военнослужащим Виктором Агеевым.

15:04. Боевики гибридной армии РФ совершают подрывы возле серой зоны в районе временно оккупированного Докучаевска. В штабе АТО предполагают, что это связано с инженерным обустройством позиций террористов.

14:53. Российский артист и депутат нелегитимной Госдумы РФ Иосиф Кобзон, неоднократно заявлявший о поддержке боевиков в Донбассе, лишен звания почетного гражданина Славянска Донецкой области. Соответствующее решение 26 июля принял Славянский горсовет.

14:12. За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, один военнослужащий получил ранение в результате подрыва на взрывном устройстве. в Попаснянском районе Луганской области.

13:22. Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что родственники погибших в катастрофе МН17 хотели побывать на месте трагедии.

12:36. Служба безопасности Украины заблокировала работу журналистки Марии Князевой, которая под псевдонимом Саушкина работала на пропагандистские телеканалы Россия-1 и Россия-24.

11:33. В оккупированном Донбассе находится больше российских танков, чем есть у всех стран Западной Европы. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер.

11:07. За прошедшую неделю, с 17 по 24 июля, в Донбассе были уничтожены 28 боевиков.

10:45. Одобренный Палатой представителей США законопроект об ужесточении санкций против России четко определяет в качестве политики Штатов поддержку Украины в восстановлении ее суверенитета и территориальной целостности, осуждение и противодействие всем дестабилизирующим усилиям РФ в Украине, непризнание власти России над оккупированным Крымом или отторжения любой части украинской территории с использованием военной силы.

10:11. На неконтролируемом Украиной участке государственной границы (ПП Успенка, - ред.) боевиков с так называемыми паспортами террористических организаций ДНР/ЛНР на территорию страны-агрессора России не пускают.

09:23. Центр волонтеров People's Project обнародовал видео того, как удерживают позиции украинские военные 72-й гвардейской ОМБр в районе шахта Бутовка, защищая Авдеевку.

07:44. Беспилотный летательный аппарат ОБСЕ зафиксировал наличие 64 противотанковые мины вдоль автодороги М03 между оккупированным Дебальцевым и Светлодарском.

07:07. Боевики из танка обстреляли Красногоровку.

25 ИЮЛЯ

19:43. Ночью террористы открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов по опорным пунктам ВСУ в районе Катериновки, сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook. Завязался бой, продлившийся около часа. Днем боевики открывали не прицельный огонь по позициям сил АТО в Новоташковском и Крымском. Террористы также обстреливали Новозвановку и Новоалександровку. О потерях среди украинских военных не сообщается.

19:09. Министерство иностранных дел РФ призвало МИД Украины обеспечить доступ российского консула к плененному в Украине российскому военнослужащему Виктору Агееву.

17:06. Европейский суд по правам человека не удовлетворил иск экс-заключенного к Украине, косвенно связанный с вооруженной агрессией России в Донбассе и, как следствие, оккупацией Луганска.

16:04. Раненый в Днепре адвокат назвал причастного к убийству бойцов АТО.

15:55. В связи с увеличением объемов приема на обучение в высшие военные учебные заведения и военные колледжи сержантского состава в этих ВУЗах объявлено проведение дополнительного приема на обучение.

14:34. Украинские военные отбили атаку ДРГ боевиков в Трехизбенке.

14:11. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что украинские военные должны получить на вооружение новые виды техники и оружия.

13:42. Сотрудники Службы безопасности задержали в Луганской области информатора террористической организации ЛНР.

12:44. Пограничники задержали в столичном аэропорту Борисполь гражданина Украины, который, по предварительным данным, состоит в подконтрольных Кремлю вооруженных бандформированиях в Донбассе.

12:19. Украинская сторона СЦКК заявила, что сегодня около 05:30 после восстановления электроснабжения была запущена Донецкая фильтровальная станция.

12:06. Командующий Военно-морских Сил ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко отбыл в США с целью обсуждения вопросов сотрудничества в военно-морской сфере.

10:25. Руководители Германии, Франции, Украины и России вчера во время телефонных переговоров в нормандском формате вновь подтвердили необходимость выполнения мер минского пакета и договорились созвониться позже.

09:29. В ОБСЕ сообщили, что боевики перебросили в Новоазовск военную технику.

08:17. За прошлые сутки гибридная армия РФ открывала огонь по позициям Вооруженных сил Украины 27 раз. Трое военных получили ранения, сообщают в пресс-центре штаба АТО. ВСУ открывали огонь в ответ на провокации боевиков.

24 ИЮЛЯ

23:39. В центре Днепра около 20:00 возле ресторана Сулико произошла перестрелка, в которой были убиты участники АТО Алексей Вагнер, Максим Иващук и ранен адвокат Эдмонд Саакян, который также был добровольцев в АТО

21:42. Пресс-служба Верховной Рады отредактировала сообщение о встрече в парламенте спецпредставителя США Курта Волкера с депутатами. Из сообщения вырезали его заявление о том, что для возвращения территориальной целостности необходимо отбросить "узкопартийные интересы"

19:16. Мать плененного под Луганском российского военнослужащего Виктора Агеева сегодня приняли в Администрации президента на Банковой.

19:15. Президент Франции опубликовал в Twitter видео первой минуты телефонного разговора между лидерами нормандской четверки.

18:36. В Торецке на территории школы прогремел взрыв, ранен мужчина.

18:35. С начала суток боевики четыре раза обстреляли позиции сил АТО. О потерях среди украинских военных не сообщается. Трижды ВСУ использовали оружие против террористов для подавления их боевой активности, сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.



18:25. Террористы в Донбассе начали использовать мобильные четырехствольные реактивные системы залпового огня, разработанные в 2015 году.

17:59. Российским военным в Донбассе отдали приказ сдать паспорта Российской Федерации и получить "документы" террористической группировки ЛНР.

17:01. Прокуратура Днепропетровской области утвердила и направила в суд обвинительный акт против жителя Донецкой области за распространение материалов с призывами поддержать террористов в Донбассе.

16:38. В Винницкой области в результате взрыва погиб участник АТО. По предварительной информации, взорвалась граната РГД-5.

16:20. В Харькове суд продлил содержание под стражей экс-мэра Славянска Нели Штепы до 21 сентября.

16:18. В Луганской области полицейские изъяли большое количество боеприпасов, найденных на обочине дороги Лисичанск-Бахмут.

15:46. Президент Петр Порошенко выступил за введение миротворческой миссии в Донбасс

15:33. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может менять расположения вооруженных сил на своей территории так, как считает целесообразным.

13:48. За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, один военнослужащий получил ранение в результате обстрела боевиками в Марьинке.

12:13. Прифронтовая Авдеевка вторые сутки остается без централизованного водоснабжения из-за очередного обстрела, повредившего линию электропередач и, как следствие, обесточившего Донецкую фильтровальную станцию.

11:28. Вооруженный конфликт в Донбассе не является замороженным. Об этом у себя в Facebook cообщил министр Степан Полторак.

11:23. В подразделениях боевиков террористических организаций ДНР/ЛНР продолжается реализация мероприятий по сокрытию участия граждан РФ в боевых действиях на оккупированной территории Донбасса путем изъятия у них личных документов (паспортов и военных билетов).

11:06. Среди личного состава боевиков террористических организаций ДНР/ЛНР отмечаются очередные случаи небоевых потерь и суицидов в результате издевательств российских офицеров и доведение подчиненных до самоубийства.

09:57. Полиция изъяла арсенал боеприпасов в нежилом доме в Киевской области.

09:41. В оккупированном Донецке в больницу Вишневского вчера, 23 июля, поступили 20 детей в возрасте от шести месяцев до 1,5 лет с диагнозом отравление.

08:48. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали передвижение грузовиков с углем в оккупированном поселке Сентяновка (бывшее Фрунзе, - ред.)

06:41. Боевики гибридной армии РФ за минувшие сутки, 23 июля, 14 раз нарушили режим тишины, сообщает пресс-центр штаба АТО. Обстрелы позиций ВСУ террористы активизировали после 18:00. В большинстве случаев украинские военнослужащие открывали ответный огонь. Около 20:00 кремлевские наемники обстреляли позиции сил АТО вблизи Марьинки из гранатометов и стрелкового оружия, в результате чего ранен один военный. Также под гранатометным огнем оказались дома мирных жителей города.

00:57. Правоохранители рекомендуют футбольному клубу Динамо не проводить в Мариуполе выездные матчи чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

23 ИЮЛЯ

21:48. Россия разместила на границе с Украиной три мотострелковые дивизии, которые предназначены для быстрых наступательных действий.

16:08. Боевики обстреляли населенный пункт Зайцево Донецкой области, повреждены два дома.

15:17. Спецпредставитель США Курт Волкер назвал конфликт в Донбассе "горячей войной".

14:25. Российские наемники, находящиеся на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, из-за низкого уровня мотивации и неудовлетворительных условий несения службы продолжают дезертировать и отказываться от заключения новых контрактов. Об этом сообщает Главное управление разведки.

13:13. Плененный под Луганском российский контрактник Виктор Агеев опасается, что после возвращения в Россию его убьют.

11:21. Во время переговоров в нормандском формате 24 июля президент Украины Петр Порошенко потребует от России немедленного обеспечения режима тишины. По словам Порошенко, в случае невыполнения - усиление санкций против России согласно недавнему решению саммита G7.

07:25. На протяжении прошедших суток боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим перемирия. Гибридная армия била по опорным пунктам сил АТО под Авдеевкой из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Плотным огнем бойцы ВСУ заставили противника прекратить обстрелы.

22 ИЮЛЯ

23:19. Боевики обесточили Донецкую фильтровальную станцию.

19:30. По состоянию на 18:00 вдоль линии фронта в Донбассе было зафиксировано три обстрела позиций сил АТО. Два ночных обстрела позиций украинских военных вблизи Крымского и Широкино были около 2:00 и характеризовались, как прицельные. Еще один раз бандформирования открыли огонь из гранатомета около 17:00 в районе поселка Донец, сообщает пресс-центр штаба АТО.

18:11. Служба безопасности Украины разоблачила предприятие, которое сотрудничало с террористами ЛНР в проведении оперативно-технических мероприятий в зоне АТО. Об этом сообщил на брифинге глава СБУ Василий Грицак.



14:07. Российскому контрактнику Виктору Агееву разрешили встретиться с матерью на территории Украины, сообщил глава СБУ Василий Грицак.



13:16. Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с третьей годовщиной освобождения от боевиков Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.



12:45. Миссия ОБСЕ сообщила, что боевики больше двух часов не пропускают наблюдателей в Новоазовск.



11:58. Сегодня ночью в Сумской области в 100 метрах от границы с Россией задержали троих россиян. 39-летний россиянин имел при себе военный билет, 27-летний - внутренний паспорт гражданина РФ, а еще один 15-летний не имел при себе никаких документов.



10:56. Национальный болгарский телеканала bTV извинился за размещение карты Украины без Крыма.

03:46. В Украину прибыла мать задержанного в Донбассе российского военного Агеева.

03:17. ОБСЕ сообщает о новых обстрелах насосной станции в Донбассе.

01:05. Около 21:00 боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня: в Марьинке во время обстрелов жилых районов были ранены двое детей и две женщины.

00:37. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер отправился в Донбасс. 24 июля он будет в Киеве.



21 ИЮЛЯ

19:26. Кремль выступает против расширения мандата миссии ОБСЕ на весь участок границы с временно оккупированным Донбассом, так как намерен продолжать поддерживать своих наемников поставками вооружения и живой силы. Так в МИД прокомментировали продление мандата миссии в российских пунктах пропуска Гуково и Донецк до 31 октября 2017-го, одобренное Постоянным советом ОБСЕ 20 июля.

18:27. Ситуация в зоне АТО по состоянию на 18:00 21 июля относительно спокойная. С начала суток российско-террористические войска пять раз нарушали режим тишины, однако ВСУ ответным огнем заставили противника прекратить обстрелы. В результате ночного обстрела вблизи Новгородского Донецкой области один украинский военный получил ранение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

18:12. Комитет Папы римского выделил полмиллиона евро на проекты по восстановлению Донбасса и социальной защите внутренне перемещенных лиц.

16:29. Волонтеры обнародовали видео освобождения Торецка (бывший Дзержинск), которое произошло три года назад, 21 июля 2014 года.

16:22. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал сделать для урегулирования конфликта в Донбассе все, что ему "поручат" президенты Украины и России.

15:13. Президент Украины Петр Порошенко получил от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко заверения в том, что территория Беларуси не будет использоваться для агрессивных действий против Украины.

14:51. В понедельник, 24 июля, запланированы телефонные переговоры в нормандском формате.

14:01. В Минобороны назвали горячие точки в Донбассе.

12:48. В Станице Луганской на блокпосту боевиков умер мужчина.

12:04. Во время председательства в ОБСЕ Италия будет способствовать установлению мира в Донбассе.

11:39. Украина и мир имеет общее видение возможных перспектив проведения учений ВС РФ. Об этом сообщил у себя в Facebook министр обороны Степан Полторак.

10:57. За последние две недели на временно оккупированной территории Луганской области во время так называемых профилактических мероприятий, направленных на "противодействие терроризму", отмечены многочисленные случаи нарушения прав и свобод граждан.

10:52. Генпрокуратура обратилась к государству-агрессору России с просьбой выдать задержанного во временно оккупированном Крыму боевика Вадима Погодина, обвиняемого в убийстве подростка Степана Чубенко в ОРДО три года назад.

10:27. В результате вчерашнего боя в районе Красногоровки украинский военный, который попал в плен к боевикам, был контужен.

09:39. Боевики оборудуют в инженерном отношении новые позиции на участке Новоалександровка - Молодежное в Попаснянском районе Луганской области.

09:14. Вблизи пгт Новгородское Донецкой области в результате боевых действий вчера в 12:37 произошло возгорание на 160 гектарах поля пшеницы, которое принадлежит ООО Бета Агро Инвест.

08:49. Боевики террористической организации ДНР выдвинули наблюдателям ОБСЕ новые требования в оккупированном Новоазовске Донецкой области.

07:59. Пятеро украинских военнослужащих погибли и восемь получили ранения в ходе антитеррористической операции (АТО) 20 июля.

20 ИЮЛЯ

21:38. Боевики ДНР обстреляли беспилотный летательный аппарат ОБСЕ в районе поселка Трудовое в Донбассе.

19:33. Боевики пытались прорвать оборону ВСУ под Красногоровкой.

16:43. В Донбассе сегодня один украинский военный попал в плен к боевикам.

16:29. Главврачом в Кременчуге назначить пособника боевиков.

15:59. В Донбассе погибли девять украинских военных, пятеро получили ранения с 19 июля по 20 июля по состоянию на 11:00.

13:36. Сегодня утром в Красногоровке погибли четверо военных.

12:45. Турция выступает за урегулирование ситуации на востоке Украины в соответствии с нормами международного права и с учетом территориальной целостности и суверенитета этой страны. Об этом заявил представитель МИД Турции Гусейн Муфтюоглу.

12:07. В оккупированной Макеевке пьяные боевики открыли стрельбу в городе.

11:40. В Красногоровке Донецкой области в результате попадания снаряда боевиков загорелся многоэтажный дом.

11:21. В районе дворе школы оккупированного Донецка боевики террористической организации ДНР разместили военную технику и грузовики.

08:56. Боевики вчера вечером в течение 40 минут обстреливали Станицу Луганскую из стрелкового оружия.

07:20. Прошлые сутки в зоне АТО завершились увеличением обстрелов позиций ВСУ со стороны гибридной армии. Боевики 21 раз нарушили перемирие. Четверо военных погибли, трое получили ранения. Силы АТО 13 раз открывали огонь.

19 ИЮЛЯ

23:59. Сегодня около 19:30 под огонь боевиков попали жилые кварталы Марьинки. Загорелось приусадебное здание во дворе жилого дома. Никто из местных жителей не пострадал.

20:00. В районе Марьинки снайпер боевиков смертельно ранил военнослужащего ВСУ.

19:47. Участники трехсторонней контактной группы на заседании в Минске отметили, что заявления о "Малороссии" не соответствуют основам минского процесса, а также призвали Россию осудить этот шаг боевиков ДНР.

19:17. Суд арестовал 28-летнюю гражданку Украины, которая разыскивалась по подозрению в участии в деятельности подконтрольной Кремлю террористической организации ЛНР и в начале июля 2017-го была передана украинским правоохранителям Молдовой.

18:50. Президент Петр Порошенко заявил, что в 2014 году, когда началась российская агрессия против Украины, около 200 грузинских офицеров обратились к нему с просьбой об украинском гражданстве, чтобы иметь возможность в составе ВСУ защищать украинскую землю.

18:41. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко удивлена позицией ОБСЕ, которая якобы не настаивает на предоставлении боевиками достоверной информации о заложниках, а только выражает беспокойство.

Представители террористов на встрече гуманитарной подгруппы в Минске подтвердили удержание в заложниках 71 украинца.

13:50. Кабмин одобрил создание института танковых войск в Харькове. На Львовскую академию сухопутных войск это решение не повлияет. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак.

12:45. Минобороны не видит наступательных действий со стороны пророссийских наемников в Донбассе. Об этом перед заседанием Кабмина сообщил министр обороны Степан Полторак.

10:37. Раненые вчера в результате обстрела боевиками двое местных жителей Авдеевки находятся в городской больнице, их состояние здоровья удовлетворительное.

09:56. Ответственность за заявление главаря террористов Александра Захарченко о Малороссии лежит на президенте России Владимире Путине. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Джон Маккейн на своем официальном сайте.

09:10. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали передвижение военной техники боевиков в оккупированном Луганске.

07:54. Члены службы экстренной медицинской помощи террористической организации ЛНР, находившиеся к югу от моста к Станице Луганской, отказались ответить на вопросы наблюдателей ОБСЕ об обстановке в этом районе

07:48. За минувшие сутки погибли двое украинских военных в Зайцево и Невельском, четверо получили ранения.

06:00. В ЕС считают, что заявление боевиков о создании "Малороссии" противоречит цели минских договоренностей, в которых говорится об реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

01:58. В Государственном департаменте США не прокомментировали заявление главаря террористов ДНР Александра Захарченко по "Малороссии".

18 ИЮЛЯ

20:39. Жилые кварталы Авдеевки снова попали под обстрел российско-террористических группировок. Ранены двое мужчин.

17:51. Заявление главаря террористов ДНР Александра Захарченко о так называемой Малороссии нарочно было озвученоперед завтрашней встречей трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом в своем Facebook заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.

16:39. Представитель России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов назвал заявление главаря боевиков ДНР Александра Захарченко не вписывающимся в минский процесс и ничтожным в правовом смысле.

16:12. Заявление главаря террористов Александра Захарченко является сигналом того, что страна-агрессор Россия не собирается выполнять минские соглашения и готова пойти на обострение ситуации в Донбассе. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

16:07. Апелляционный суд Полтавской области отменил приговор суда первой инстанции жителю Миргорода, передававшему информацию боевикам в Донбассе, и увеличил ему срок тюремного заключения с двух с половиной до четырех лет.

15:44. За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, двое получили ранения и травмы во время обстрела боевиками Авдеевки.

15:10. Источники в кремле заявили, что Россия не причастна к идее создания Малороссии.

14:55. Заявление главаря боевиков ДНР Александра Захарченко о "Малороссии" - это попытка России разыграть "абхазский сценарий" в Донбассе. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

14:48. В районе проведения антитеррористической операции Служба безопасности разоблачила сеть информаторов одного из бандформирований террористической организации ДНР.

14:42. Президент Петр Порошенко заявил, что проект Новороссия включал девять регионов Украины, и он полностью рухнул.

14:38. Правительство ФРГ осудило заявление главаря боевиков ДНР Александра Захарченко и ожидает, что то же самое сделает власть РФ.

14:18. Заявления кремлевской марионетки, главаря террористов Александра Захарченко "о создании Малороссии" - это еще одно доказательство агрессивных планов президента страны-агрессора РФ Владимира Путина и его маниакального нежелания решать вопросы в Донбассе мирным путем. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

13:57. Экс-премьер-министр Украины, представитель Украины в переговорной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Евгений Марчук заявил, что предугадать поведение президента страны-агрессора РФ Владимира Путина невозможно.

13:24. Цель заявления главаря террористов Александра Захарченко "о создании Малороссии" - заблокировать переговорный процесс в Минске. Об этом сообщил в эфире 112 канала экс-премьер-министр Украины, представитель Украины в переговорной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Евгений Марчук.

12:21. По данным украинской разведки, боевиков в Донбассе вербуют в Сирию.

12:07. Проект Новороссия был похоронен, Украина возобновит суверенитет над оккупированным Донбассом и Крымом. Об этом на брифинге в рамках государственного визита в Грузию заявил Петр Порошенко.

10:10. Первый канал украинского радио начал вещание на всю территорию Донецкой области.

09:51. Волонтеры-расследователи военных преступлений России в Донбассе говорят, что собрали полный фактаж от начала катастрофы рейса МН17.

08:35. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали военную технику боевиков в оккупированном Донецке..

07:02. За минувшие сутки гибридная армия РФ 17 раз нарушила перемирие, сообщает пресс-центр штаба АТО. В результате обстрела один украинский военный был ранен, еще один получил травмы. Силы АТО открывали в ответ огонь 10 раз.

17 ИЮЛЯ

16:36. ОБСЕ не может открыть новые патрульные базы, поскольку боевики не дают гарантий безопасности в оккупированном Донбассе.

16:25. ОБСЕ предоставила полный отчет о катастрофе МН17, которая произошла три года назад в оккупированном Донбассе.

15:00. Президент Петр Порошенко назвал многонациональные военные учения Си Бриз, которым в этом году исполняется 20 лет, "ответом идеологам, организаторам и спонсорам гибридных войн".

14:48. В судах Луганской области по состоянию на июль 2017 года вынесено 18 приговоров в производствах по статье 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК, однако ни один обвиняемый на сегодня не отбывает тюремного заключения.

14:42. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили координатора антиукраинской группы в социальной сети ВКонтакте в Хмельницкой области.

14:12. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что есть оптимальный вариант возвращения оккупированного Донбасса.

13:19. В зоне АТО за минувшие сутки, 16 июля, в результате боевых действий военнослужащий получил ранения, погибших нет.

13:13. Более 60% опрошенных украинцев поддерживают идею введения в Донбасс международного миротворческого контингента.

12:44. В результате обстрелов боевиками были повреждены жилые дома в Золотом-4.

10:44. В подразделениях боевиков террористических организаций ДНР/ЛНР участились случаи вражды на межэтнической (межнациональной) почве.

10:02. Международная волонтерская группа Bellingcat назвала ЗРК Бук №332 вооруженных сил РФ "единственным правдоподобным кандидатом" на роль установки, сбившей Boeing рейса MH17.

08:43. Президент Петр Порошенко заявил, что объективность и беспристрастность нидерландского правосудия поможет установить истину и наказать виновных в трагедии МН17, когда самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит боевиками три года назад в оккупированном Донбассе.

06:30. Российско-террористические войска за минувшие сутки, 16 июля, 16 раз нарушили режим тишины в Донбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО. При вечерних обстрелах боевики применяли 120-мм и 82-мм минометы, вооружение БТР, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские военные четыре раза открывали ответный огонь. В результате обстрела Талаковки один боец ВСУ получил осколочное ранение.

00:15. Около КПВВ Марьинка 52-летний мужчина получил огнестрельное ранение. Пострадавший пришел к пограничникам уже с ранением со стороны оккупированной боевиками территории, ему оказали помощь.

16 ИЮЛЯ

23:50. Россия запретила полеты авиации в сопредельном с Донбассом воздушном пространстве 16 июля 2014 года. Запрет начал действовать с полуночи 17 июля, то есть в день, когда был сбил пассажирский лайнер, который летел рейсом MH17.

18:36. Утром 16 июля террористы обстреляли позиции ВСУ вблизи Широкино и Лебединского из запрещенной минскими соглашениями 122-мм САУ Гвоздика. Огонь велся из района временно оккупированной Саханки. Во время обстрела около 20 снарядов упали возле позиций военных у Лебединского. Никто из бойцов и гражданских не пострадал, сообщили в пресс-центре штаба АТО.





Фото: facebook.com/ato.news

18:34. Боевики гибридной армии РФ с начала суток семь раз нарушили режим тишины в Донбассе, применив танк, 122-мм артиллерию, 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Все обстрелы были зафиксированы до 07:00, день прошел относительно спокойно, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

17:32. Полиция Донецкой области задержала боевика с позывным Абрек, который воевал в пяти незаконных вооруженных формированиях террористической организации ДНР.

17:00. Сегодня ночью, 16 июля, боевики уже второй раз за текущую неделю обстреляли жилой сектор Золотого Луганской области, применив запрещенные минскими договоренностями 82-мм минометы, а также автоматические и противотанковые гранатометы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

15:43. Боевики террористической организации ДНР подтвердили задержание украинского блогера Станислава Васина. Об этом сообщил бывший народный депутат Егор Фирсов.

14:36. В пешеходном пункте пропуска Станица Луганская пограничники задержали гражданина Украины, который среди личных вещей пытался пронести на временно оккупированную территорию военную фурнитуру с символикой страны-агрессора России.

12:53. Виновных в крушении лайнера рейса MH17 Малайзийских авиалиний, сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года, могут судить заочно. Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

12:30. В ночь на 16 июля улицы Мариуполя патрулировало спецподразделение корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД).

10:25. Боевики террористической организации ДНР не пустили патрули миссии ОБСЕ в оккупированный поселок Седово Донецкой области.

07:04. За прошедшие сутки боевики 26 раз нарушили перемирие. Один украинский военный погиб в результате подрыва на мине, еще один получил ранения в Широкино.

15 ИЮЛЯ

19:39. В Луганской области у поселка Крымское около полуночи произошел бой с боевиками.

16:25. Международная правозащитная организация Human Rights Watch требует от боевиков в оккупированном Донбассе освободить блогера Станислава Асеева.

15:29. За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб во время отражения атаки противника на Бахмутской трассе, еще трое получили ранения.

13:07. В соединениях и частях российских оккупационных войск в Донбассе распространяются случаи неповиновения командованию, утверждают в Главном управлении разведки. В частности, военнослужащие одного из подразделений ВС РФ разоружили и избили своего командира, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал им оружием. В ГУР добавили, что в результате российский офицер был оправдан, а трое военнослужащих арестованы.

08:56. Вечером 14 июля боевики незаконных вооруженных формирований в Донбассе обстреляли жилые кварталы Марьинки.

07:30. Украинский военный погиб на луганском направлении в районе Новотошковского, где боевики ночью пытались приблизиться к позициям сил АТО.

06:47. Боевики пророссийской террористической организации ДНР объявили в розыск украинского журналиста, который пропал 2 июня в оккупированном Донецке.

14 ИЮЛЯ

20:50. Народный депутат Евгений Дейдей получил осколочное ранение в зоне АТО.

18:12. Боевики гибридной армии РФ с начала суток девять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, применив 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, вооружение БМП и стрелковое оружие. Такие данные по состоянию на 18:00 в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

16:40. Беспилотник ОБСЕ зафиксировал передвижение 60 грузовиков боевиков.

15:27. Боевики провели два минометных обстрела Широкино и один - Водяного, по позициям ВСУ было выпущено почти 25 мин.

12:15. Служба безопасности Украины задержала "главного бухгалтера" одного из угледобывающих предприятий оккупированных территорий, которая в составе организованной преступной группы участвовала в присвоении средств от продажи угля и финансировании боевиков оккупированного Донбасса.

11:16. В подразделениях боевиков террористических организаций ДНР/ЛНР продолжают работу комиссии Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ.

11:06. Введение виз с Российской Федерацией создаст значительные проблемы для украинцев на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

10:56. Генштаб ВСУ и ОБСЕ уточнили методику мониторинга в Донбассе.

10:03. В оккупированном Донбассе часть жилых зданий переоборудуют под казарменные и административные помещения для пророссийских наемников.

09:38. Боевики на блокпосте недалеко от Новоазовска (40 км к востоку от Мариуполя, - ред.) потребовали от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предъявить им маршрут патрулирования и другие документы, включая удостоверение личности.

09:19. В Донбассе оккупанты стреляют новейшими пулями из РФ.

09:16. Заместитель главы администрации президента Константин Елисеев заявил, что пока нет точной даты телефонной конференции в нормандском формате, поскольку идут консультации.

07:35. Прошлые сутки в зоне АТО снова были неспокойными: гибридная армия 29 раз нарушала перемирие в Донбассе. Двое бойцов получили осколочные ранения.

03:59. Дело Ил-76: прокуратура открыла, а потом закрыла уголовное производство по факту превышения служебных полномочий военными служебными лицами ВСУ в период с апреля по июнь 2014 года.

13 ИЮЛЯ

22:58. На саммите Украина-ЕС представителям Евросоюза передали информацию об обходе Россией санкций, в чем помогают некоторые европейские страны.

21:33. СБУ подозревает должностное лицо одного из подразделений ВСУ Западного региона в государственной измене.

21:07. В Житомире за самовольное оставление воинской части осудили солдата срочной службы.

17:38. Миссия Международного комитета Красного креста доставила во временно оккупированный Донбасс более 327 тонн гуманитарной помощи. Боевики манипулируют помощью Красного креста в пользу РФ.

16:30. Митрополит Луганский и Алчевский УПЦ МП Митрофан (Юрчук) принял участие в создании "комитета по делам религии и духовности" террористической организации ЛНР.

16:21. На заседании Совета Россия-НАТО сегодня в Брюсселе обсуждали три ключевых вопроса: ситуацию в Украине, Афганистане и прозрачность и уменьшение рисков. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи.

16:03. Депутаты Николаевского горсовета сегодня на сессии со второй попытки признали Россию страной-агрессором.

15:13. В Марьинке в результате ночного обстрела повреждены четыре частных дома. Открыто производство по ч.2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса.

15:07. По Луганскому боевики открыли огонь из танков.

13:35. Помощь инструкторов из стран НАТО украинской армии дает значительные практические результаты. Об этом по итогам встречи с командующим войсками США в Европе генералом Беном Ходжесом заявил в Facebook глава Минобороны Степан Полторак.

12:01. Боевики манипулируют помощью Красного креста в пользу РФ.

11:17. Процесс освобождения украинских заложников должен быть немедленно разблокирован, а виновные - определены под санкции США и ЕС. Об этом у себя в Facebook заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

10:46. Часть военнослужащих 54-й бригады ВСУ, которые находятся на полигоне в Башкировке под Чугуевом в Харьковской области, объявили голодовку: бойцы утверждают, что командование переводит их в разные бригады на основании поддельных рапортов, и "другие меры в течение двух месяцев не подействовали".

09:57. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали колонну военной техники боевиков недалеко от оккупированного Славяносербска и Мариуполя.

09:56. На временно неподконтрольной территории Донбасса оккупационный режим создал сеть трудовых лагерей, в которых используется рабский труд до 10 тысяч заключенных.

08:05. За минувшие сутки, 12 июля 2017 года, в зоне боевых действий на востоке Украины террористы увеличили число обстрелов на всех направлениях фронта - до 30 провокаций.

12 ИЮЛЯ

19:50. В результате обстрела со стороны боевиков территории возле поселка Зайцево Донецкой области погиб украинский военнослужащий.

15:31. На блокпосту вблизи населенного пункта Городище в Луганской области нацгвардейцы задержали подозреваемого в принадлежности к террористической организации ЛНР.

15:05. Национальный союз журналистов требует от руководства Минобороны обеспечить полный курс лечения журналиста из Кривого Рога Вячеслава Волка, который пострадал в результате участия в учениях ВСУ.

14:31. Минобороны заявляет об обострении у Бахмутской трассы.

12:31. Задержанный Службой безопасности Украины совместно с полицией боевик бандформирования Восток рассказал об убийствах террористами украинских заложников.

11:55. Российское командование рекомендует главарям боевиков террористических организаций ДНР/ЛНР снизить расходы на раненых

11:05. В результате обстрела боевиков под Зайцево погиб военный.

10:05. В оккупированном Харцызске горняков шахты Иловайская боевики запугивают принудительными работами в прифронтовой поло.

09:18. Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал в районе Кадиевки (бывший Стаханов, - ред.) военную технику боевиков и автоцистерны для перевозки топлива на позиции.

07:30. За минувшие сутки один украинский военный в результате гранатометного обстрела получил осколочное ранение.

03:57. 17 июля в Нидерландах откроют мемориал жертвам крушения рейса MH17.

11 ИЮЛЯ

22:32. Члены ОБСЕ достигли согласия по кандидатуре на пост главы организации, который остается вакантным с 1 июля.

16:50. СБУ предотвратила распространение спецслужбами РФ российской пропаганды и деструктивных материалов через сеть интернет-сайтов, зарегистрированных на гражданина Украины.

16:04. До Дня незавиcимости Авдеевку подключат к газоснабжению.

15:38. Сегодня ночью время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки под огонь боевиков из автоматических гранатометов АГС и крупнокалиберных пулеметов снова попали жилые кварталы населенного пункта.

13:34. Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин не будет выполнять минские соглашения и уважать международное право, пока не будет "повышена цена", заявил внештатный советник президента и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

10:54. В оккупированном Донбассе пьяные охранники главаря террористов Александра Захарченко на базе отдыха напали на пророссийских наемников.

10:08. Вчера вечером на железнодорожном вокзале Мариуполя сотрудники Наполиции задержали военнослужащего, который ехал в Кировоградскую область на лечение, и пытался провезти несколько гранат.

09:47. Совет национальной безопасности и обороны принял ряд важных решений, направленных на укрепление обороны и безопасности страны.

08:20. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали передвижение грузовиков боевиков в районе Станицы Луганской.

07:33. В зоне боевых действий в Луганской области в результате подрыва погиб украинский военнослужащий. Трагический инцидент произошел 10 июля вблизи Станицы Луганской.

03:57. В штабе Южного военного округа РФ назвали признание задержанного в Донбассе российского военного Виктора Агеева в интервью одному из украинских телеканалов "фальшивкой".

10 ИЮЛЯ

19:46. В настоящее время за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины и ее территориальной целостности к уголовной ответственности привлечены 84 иностранца, в том числе 64 гражданина РФ. Об этом сообщили в ГПУ.

19:27. В Донбассе на стороне террористов ЛНР и ДНР воюют иностранцы-наемники под эгидой организации United Continentale, связанной с российским Международным евразийским движением Александра Дугина. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

18:47. СНБО поручил подготовить новые персональные и экономические санкции против России.

18:22. Проект закона о реинтеграции Донбасса будет внесен в Верховную Раду в начале сентября 2017 года. Об этом по результатам заседания СНБО сообщил его секретарь Александр Турчинов.

18:19. СНБО принял решение ввести новый порядок пересечения границы Украины по биометрическим паспортам. Об этом по результатам заседания сообщил журналистам секретарь СНБО Александр Турчинов и отметил: "Понятно, что в первую очередь это будет касаться российских граждан".

18:10. Президент Петр Порошенко предложил выделить 1 млрд 400 млн грн на строительство завода по производству боеприпасов.

18:09. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе открыли новое представительство альянса в Киеве.

18:08. В Торецке задержали члена бандформирования Восток.

17:38. Украина введет на границе биометрический контроль для иностранцев.

16:38. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем выступлении перед народными депутатами процитировал стихотворение Тараса Шевченко.

15:37. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма встретился с новым спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

15:24. Под Киевом подразделения Национальной гвардии Украины впервые выполнили прыжки с самолета АН-26 с высоты 800 и 1500 метров.

14:14. Рассмотрение законопроекта о деоккупации и последующей реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса перенесут на осень из-за разногласий.

13:30. Режим прекращения огня в Донбассе не выполняется, и для обеспечения деэскалации государство-агрессор РФ должно вывести свою гибридную армию с украинской территории. Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил на брифинге в Киеве после заседания комиссии Украина-НАТО.

13:18. В оккупированном Донбассе без вести пропали 408 человек.

13:12. Украина предложила Североатлантическому альянсу поучаствовать в создании национальной сети учреждений для психологической реабилитации участников боевых действий в Донбассе. Об этом на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве заявил президент Петр Порошенко.

11:10. Вследствие употребления алкоголя и нарушения мер безопасности в одном из подразделений боевиков "морской пехоты" (Новоазовск) произошел пожар и подрыв боевика на растяжке гранаты.

10:39. Боевики террористической организации ЛНР запугивают местных жителей с целью дискредитировать безвизовый режим Украины с ЕС.

08:53. Подготовительный этап операции по задержанию российского полковника Валерия Гратова, которая вчера, 9 июля, увенчалась успехом, продолжался около полугода.

08:40. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили подробности о взрывах в оккупированном Луганске, которые произошли 7 июля 2017 года.

06:20. Боевики гибридной армии РФ за минувшие сутки, 9 июля, 38 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в Донбассе, применив гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, вооружение БМП и запрещенные минскими соглашениями минометы. Потерь в рядах ВСУ в результате боевых действий нет, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

02:34. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сейчас для проведения переговоров о Донбассе в нормандском формате не хватает "мяса".

00:34. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что организация не оказывает достаточную финансовую поддержку переселенцам из оккупированного Крыма и Донбасса.

00:05. Задержанный украинскими военными в Донбассе Виктор Агеев подтвердил, что он является военным-контрактником Вооруженных Сил Российской Федерации. Он подписал контракт в марте 2017 года.

19:24. Госпогранслужба подтвердила задержание российского полковника - пособника боевиков в Донбассе.

18:31. Российско-террористические войска с начала суток 10 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в Донбассе, применяя гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, вооружение БМП и запрещенные минскими соглашениями минометы. В результате боевых действий ни один военный не погиб и не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

17:25. Боевики гибридной армии РФ в Донбассе неоднократно отказываются не только от украинской гуманитарной помощи, но и от доставки гумгрузов со стороны Красного креста, ООН и стран Запада. Об этом на совместном брифинге с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил президент Петр Порошенко.

16:07. Контрразведка СБУ провела спецоперацию и задержала инструктора донбасских боевиков Валерия Гратова, который был знаком с одним из главарей террористов Моторолой.

15:33. Президент Петр Порошенко заявил, что переговоры лидеров в нормандском формате могут состояться в телефонном режиме в июле этого года.

15:07. В Москве находятся ключи от мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Обэтом сегодня на пресс-конференции заявил президент Петр Порошенко после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

14:54. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции против РФ должны сохраняться до тех пор, пока Москва не выполнит минские соглашения в полном объеме.

14:51. Парламентская ассамблея ОБСЕ 9 июля, в последний день сессии в Минске, приняла декларацию, содержащую, в частности, раздел о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, в котором осуждаются оккупация Россией Крыма и агрессия Кремля в Донбассе.

13:49. Сегодня зону АТО посещает делегация евродепутатов.

13:25. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш обещаетобеспечивать поддержание мира в Украине и призывает к полному прекращению ведения боевых действий в Донбассе.

12:42. По имеющимся данным украинской разведки, двойной террористический акт в оккупированном Луганске совершили гибридные войска саперного центра территориальных войск Южного ВС РФ под руководством сотрудников ФСБ РФ.

08:21. В Донецкой области боевики угрожали оружием наблюдателям ОБСЕ.

07:44. За минувшие сутки в ходе боевых действий двое украинских военных получили огнестрельные ранения.

8 ИЮЛЯ

19:43. Мужчина, который выстрелил в криворожского журналиста во время военных учений, участвовал в учениях как волонтер.

15:46. Изначально стратегической целью России был захват Харькова, а не Донецка и Луганска. Об этом сказал командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров.

13:50. Славянский горрайонный суд Донецкой области приговорил к пяти годам лишения свободы жителя Горловка, охранявшего одного из главарей ДНР.

10:55. На позиции украинских военных в районе Гранитного пыталась прорваться диверсионно-разведывательная группа боевиков. ВСУ отбили наступление ДРГ боевиков и отследили путь их отступления

07:35. За прошлые сутки в зоне АТО получили ранения двое украинских военных. Еще двое военных получили боевые травмы.

04:59. Мужчина, который пострадал в результате взрыва на сельской дороге между прифронтовыми поселками Майорск и Зайцево, скончался от полученных травм.

7 ИЮЛЯ

21:36. В результате двух взрывов во временно оккупированном Луганске один человек погиб, еще шестеро - ранены.

21:10. За минувший день боевики 10 раз обстреляли позиции сил АТО. Раненых среди украинских военных нет, сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.



21:07. Три мотострелковые бригады, развернутые РФ вблизи границы с Украиной, предназначены не для обороны, а для наступления. Об этом заявил глава Генерального штаба Украины Виктор Муженко

18:27. В оккупированном Луганске произошел второй взрыв в течение полутора-двух часов.

18:26. НАТО заинтересовано в обмене информацией с Украиной, изучении украинского опыта противостояния "самоуверенной России". Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

16:50. Парламентская ассамблея ОБСЕ на сессии в Минске приняла резолюцию, в которой, в частности, осуждаются действия против представителей ОБСЕ в Донбассе, а также признается присутствие "российских гибридных сил" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

16:35. Украина выступает за более активное привлечение США в миротворческие процессы и восстановление мира в Донбассе, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

16:08. В центре оккупированного Луганска произошел взрыв.

15:02. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон назначил бывшего посла США в НАТО Курта Фолькера в качестве спецпредставителя в Украине, который будет координировать усилия Госдепартамента по урегулированию конфликта в Донбассе.

14:51. Российская Федерация будет использовать совместные с белорусской армией масштабные учения Запад-2017 для сосредоточения на территории Беларуси большой военной группировки. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

14:08. Наиболее неспокойно было в Троицком, террористы провели минометный обстрел средней интенсивности по позициям ВСУ.

13:25. Численность военнослужащих регулярных войск РФ, которые находятся на оккупированных территориях Украины, на сегодня превышает 30 тысяч человек.

13:13. Подразделения десантно-штурмовой бригады, которые будут привлекаться к участию в тактических учениях, провели проверку техники по преодолению водных преград с хода методом "замачивания".

10:22. В оккупированном Славяносербском районе Луганской области отмечается появление трех диверсионно-разведывательных групп спецназа Главного разведывательного управления вооруженных сил РФ, переодетых в форму местных боевиков.

09:45. В июне 2017 года боевые и небоевые безвозвратные потери Вооруженных Сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны составили 56 человек, из них 25 погибли в боях.

07:27. Один военнослужащий погиб и один получил ранения в ходе антитеррористической операции 6 июля. За прошедшие сутки боевики 25 раз обстреляли позиции сил АТО.

6 ИЮЛЯ

19:19. С начала суток боевики 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Один украинский военный ранен, сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.



17:45. Вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Европа не должна мириться с российской военной агрессией против Украины.

17:40. Президент Петр Порошенко поручил главе Министерства юстиции Павлу Петренко подписать с Королевством Нидерланды соглашение о международном правовом сотрудничестве по расследованию преступлений, связанных с крушением самолета рейса МН17 Малазийских авиалиний.

16:18. В Донецкой области предотвратили вывоз около 40 вагонов древесины стоимостью более одного миллиона гривень в оккупированный Донбасс железнодорожным транспортом.

13:47. В смерти на передовой 23-летней женщины-военнослужащей Надежды Морозовой подозревают бойца из 59-й бригады ВСУ.

13:46. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против задержанных в Херсонской области двух сотрудников пограничной службы ФСБ России.

13:40. В районе проведения антитеррористической операции в среду, 5 июля, на мине подорвалась машина разминирования с украинскими военнослужащими, вследствие чего пострадали двое бойцов.

11:22. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации переодеваются в форму украинских военных для обстрела гражданских объектов в Донбассе с целью обвинения сил АТО в попытках эскалации конфликта.

10:01. Министр обороны Степан Полторак в рамках визита встретился с министром национальной обороны Великобритании Майклом Фэллоном.

08:53. В оккупированном Луганске получил ранения 11-летний мальчик недалеко от полигона боевиков террористической организации ЛНР.

07:47. За сутки оккупанты 13 раз открывали огонь по оборонным укреплениям ВСУ, ранены двое военнослужащих, сообщили в штабе АТО.

5 ИЮЛЯ

21:00. За минувший день боевики 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

20:14. Украинская сторона ставит вопрос о возвращении под контроль Украины территорий, захваченных боевиками в нарушение Минского меморандума от 19 сентября 2014 года. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонний контактной группе Дарка Олифер.

18:38. В день годовщины освобождения Славянска президент Петр Порошенко наградил 14 украинских военнослужащих, участвовавших в этой операции в 2014 году.

18:14. Рассмотрение дел подозреваемых в причастности к катастрофе рейса МН17 в рамках нидерландского законодательства обяжет Россию оказывать правовую помощь в этом процессе. Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

17:35. В Минске представители ОРДЛО продолжают блокировать процесс освобождения заложников. Они заявили, что 39 украинских военных - "военные преступники", не подлежащие амнистии. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

16:42. На Авдеевку вещают пропагандисткие телеканалы временно оккупированного Донецка.

16:09. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что на обеспечение жильем переселенцев необходмо более 5 млрд долларов.

15:36. Военнослужащие 93-й бригады ВСУ, которые на прошлой неделе ликвидировали диверсионно-разведывательную группу гибридной российской армии и захватили в плен российского военного Виктора Агеева, документально опровергли ложь Минобороны РФ о том, что он якобы "был уволен в запас" до того, как оказался в Донбассе.

14:59. В Донбассе вчера в результате боевых действий украинские военные потерь не понесли.

14:20. Судебный процесс по делу о крушении в 2014 году лайнера рейса МН17 над Донбассом, который, как стало известно сегодня, пройдет в суде Нидерландов, будет выстраиваться на существующих результатах расследования Совместной группы (JIT). Это, однако, не будет означать прекращение следственных действий, отметили в пресс-службе министерства иностранных дел.

12:53. Боевики террористической организации ЛНР ограбили автомобиль, перевозивший месячное денежное обеспечение подразделений на "передовые позиции", убив кассира и водителя.

11:36. Сегодня, 5 июля, правительство Нидерландов объявило о том, что уголовное производство по делу о крушении в 2014 году над Донбассом пассажирского лайнера Малайзийских авиалиний рейса MH17 будет осуществляться в рамках местной юрисдикции.

11:24. За две недели уничтожено около трети боевиков из "разведывательных подразделений".

09:47. Тема гибридной войны в Донбассе будет в повестке дня 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая начинается в Минске сегодня, 5 июля.

08:50. Беспилотник ОБСЕ зафикисировал передвижение грузовиков боевиков в районе оккупированного Кальмиусского (бывшее Комсомольское, - ред.), которое расположено в 42 км к юго-востоку от Донецка.

06:51. В Венгрии для детей из прифронтовой Волновахи собрали около $25 тысяч. Акцию по сбору денег на строительство современной детской площадки организовал венгерский бизнесмен Золтан Хорват, ранее профинансировавший арт-реабилитацию семи участников АТО.

06:28. Боевики гибридной армии РФ за минувшие сутки, 4 июля, 15 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в Донбассе, однако не применяли при этом артиллерию или другое запрещенное минскими соглашениями вооружение, ограничившись стрелковым оружием, крупнокалиберными пулеметами, гранатометами и вооружением БМП. В результате обстрелов ни один боец ВСУ не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

05:56. Международная правозащитная организация Amnesty International в Украине призвала боевиков в Донбассе раскрыть местонахождение пропавшего в Донецке журналиста Станислава Асеева (известен под фамилией Васин).

04:52. Российский военный Виктор Агеев, который воевал в Донбассе и попал в плен в Луганской области, находится в СИЗО в Старобельске.

4 ИЮЛЯ

19:41. С начала дня боевики 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Раненых среди украинских военных нет, сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.



17:15. Представителям Международного комитета Красного креста удалось передать посылки в Макеевскую колонию для украинских заложников, но представители организации не смогли лично с ними встретиться. Об этом сообщила сегодня первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

15:47. С начала 2017 российско-оккупационные войска в Донбассе нарушили режим прекращения огня более 10 тыс раз.

15:13. На 10 лет лишения свободы суд приговорил жителя Луганской области за подрыв моста через Северский Донец между Лисичанском и Северодонецком.

14:06. Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в закрытом режиме рассмотрел вопрос коррупционных рисков при снабжении ВСУ современным средствами связи, в частности отказ Минобороны от закупки для нужд армии раций производства США.

13:53. За прошедшие сутки двое украинских военных погибли во время обстрелов боевиками на Светлодарской дуге и Майорске.

13:10. На следующей неделе может состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором будет рассматриваться полный текст законопроекта о реинтеграции Донбасса. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

12:02. Бойцу батальона оперативного назначения НГУ им. генерала Кульчицкого Игорю Яворскому предоставлен адвокат при содействии командования батальона, действующих и бывших бойцов.

12:01. Крупная делегация Европарламента в ближайшее время посетит Мариуполь и временно оккупированные территории Донбасса.

11:21. По данным военной разведки, наемники из России в Донбассе отказываются сдавать документы.

10:41. Экс-министр Польши назвал страны, которые могут вооружить Украину.

10:23. Военнослужащие одной из механизированных бригад в Марьинке Донецкой области отмечают усиление обстрелов со стороны пророссийских наемников в последние дни.

08:45. Патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали передвижение военной техники боевиков террористической организации ДНР.

07:25. За минувшие сутки боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО. Двое военных погибли, трое ранены.

06:16. В Луганской области прошли учения с использованием техники дистанционного разминирования.

03:06. Программа развития ООН объявила конкурс на получение грантов для переселенцев, проживающих в Луганской, Донецкой областях, а также местных жителей районов этих областей, которые подконтрольны правительству Украины, для развития малого бизнеса.

01:38. Нидерландские журналисты программы Nieuwsuur подтвердили место жительства российского офицера в отставке Сергея Дубинского с позывным Хмурый в Ростовской области (РФ).

3 ИЮЛЯ

19:59. Полиция Волновахи задержала на блокпосту "атамана регионального казачьего объединения".

19:40. Боевики гибридной армии РФ с начала суток семь раз открывали огонь по позициям ВСУ в Донбассе, применяя в том числе тяжелое артиллерийское вооружение. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

19:08. Президент Петр Порошенко провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей США, в ходе которой, в частности, обсуждалась необходимость сохранения и усиления санкций против России за ее агрессию против Украины.

18:57. В Молдове задержали гражданина этой страны и гражданку Украины, которых подозревают в участии в террористических группировках в Донбассе. Женщину молдавские правоохранители уже передали украинским коллегам.

18:15. В деле об исчезновении в зоне АТО подполковника Нацгвардии Александра Бойко появилась важная деталь: боестолкновение, в котором спецназовец получил ранения, и попытка эвакуации офицера были засняты его личной нашлемной видеокамерой, запись с которой уже приобщена к материалам уголовного производства.

17:30. Итальянский фоторепортер Андреа Рокелли, в убийстве которого правоохранители Италии подозревают бойца Нацгвардии Виталия Маркива, въехал в "серую зону" в Донбассе в 2014 году без согласования с украинскими властями. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

16:12. Водоснабжение прифронтовой Авдеевки удалось восстановить на третьи сутки после обстрела подконтрольными Кремлю боевиками ЛЭП, питающей Донецкую фильтровальную станцию.

15:58. В пункте пропуска Гоптовка пограничники Харьковского отряда задержали мужчину с двумя паспортами - Украины и России. В его ноутбуке было обнаружено видео расстрела украинских военнослужащих в Донбассе. В Госпогранслужбе считают, что задержанный, "скорее всего, причастен к российским бандформированиям".

14:37. Минобороны уточнило, где военные получили ранения в Донбассе.

13:27. Сегодня утром в результате обстрелов боевиками Марьинки ранение получил 59-летний местный житель

13:11. Специалисты по радиоэлектронной разведке приехали с оборудованием в зону АТО и обучали украинских разведчиков

11:02. Российское командование принимает меры по сокрытию участия граждан РФ в боевых действиях на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

10:09. Во временно оккупированных Донецке, Горловке и Луганске сотрудники ФСБ России приступили к проведению информационной спецоперации "Письмо примирения".

10:00. В плену боевиков в оккупированном Донбассе находятся 132 человека - последнего известного заложника, донецкого блогера Станислава Асеева (настоящая фамилия - Васин) Служба безопасности Украины внесла в список на обмен всего несколько дней назад.

08:37. По состоянию на 07:00 3 июля электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено.

08:10. В Луганской области Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировалаувеличение количества нарушений режима прекращения огня, включая почти 300 взрывов.

07:08. За минувшие сутки в Донбассе в результате обстрелов боевиками двое бойцов сил АТО получили ранения.

06:50. Украинские военные при зачистке территории в районе Камянки обнаружили боеприпасы, сухпайки, медикаменты и военное снаряжение российского производства.

2 ИЮЛЯ

18:39. За день зафиксировано 4 обстрела позиций ВСУ со стороны боевиков на Донецком и Луганском направлениях. Один украинские военный ранен, сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

15:08. Спецподразделение корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД, - ред.) началотренировки на полицейском катере в Донецкой области.

13:30. В Донбассе за минувшие сутки двое украинских военных подорвались на мине в Песках Донецкой области и погибли. Трое бойцов АТО получили ранения.

13:01. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что недавнее заявление заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки об экологической катастрофе в Донбассе и необходимости отселения людей вредит развитию экономики региона.

11:12. По состоянию на 07:00 2 июля у жителей Авдеевки из-за обстрела боевиками Донецкой фильтровальной станции отсутствует централизованное водоснабжение.

09:25. Министерство обороны в этом году потратило на оплату медикаментов для украинских военнослужащих уже более 100 млн грн.

08:37. Украина инициирует восстановление постоянного экологического мониторинга в Донбассе.

07:57. В оккупированных районах наблюдатели патруля Специальной мониторинговой миссии видели два танка (один Т-72 и один неустановленного типа, - ред.), стоявших вблизи села Безымянное в 30 км к востоку от Мариуполя

07:34. Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров признал, что часто слышит критику о вмешательстве РФ в "конфликт" в Донбассе и Сирии.

07:11. В результате боевых действий в Донбассе двое украинских военных погибли. Еще двое бойцов сил АТО получили огнестрельные ранения, один получил боевую травму.

1 ИЮЛЯ

22:14. В Украине планируют создать Министерство ветеранов, которое будет контролировать все ветеранские программы.

20:37. Целью украинских разведчиков во время операции возле Северского Донца был "командир отдельной разведроты так называемой 4-й ОМБр" боевиков, Александр Щерба.

19:10. За день боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

18:53. Задержанный в Италии украинский военный Виталий Маркив является заместителем командира взвода в батальоне Нацгвардии Украины им. генерала Сергея Кульчицкого. Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.

17:59. 72-я отдельная механизированная бригада ВСУ отбросила боевиков ДНР на прежние позиции возле Авдеевки. 13 террористов были ликвидированы, уничтожены также танк и БМП.

16:27. Правительство Нидерландов уже на следующей неделе может принять решение о том, как будет проходить трибунал по делу о сбитом боевиками в Донбассе в июле 2014 года самолете MH17.

14:20. В Италии арестовали украинского солдата Виталия Маркива по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Рокелли около Славянска в мае 2014 года.

11:27. 41-летнего британца Бенджамина Стинсона, который воевал на стороне боевиков в Донбассе, сегодня будут судить в Манчестере.

10:30. Боевики безуспешно пытались занять новые позиции в серой зоне около Камянки. Гибридная армия РФ понесла потери и отошла на исходные позиции.

Сегодня в результате боевых действий повреждена высоковольтная линия электропередач, обесточена Донецкая фильтровальная станция.

07:30. В прошлые сутки в зоне АТО погиб украинский военный. Трое бойцов получили ранения, еще шестеро - боевые травмы.

03:28. Террористы ЛНР во временно неподконтрольном Украине населенном пункте Веселая Гора угрожали членам миссии ОБСЕ в Украине за поздравление местных жителей с Днем Конституции.

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