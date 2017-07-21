Без фактора Саакашвили: Украина и Грузия восстанавливают связи

Тактика терпения в отношении РФ ничего не дала Тбилиси. Партнерство Украины и Грузии все меньше зависит от персональных связей и личностей политиков

На этой неделе президент Украины впервые за девять лет совершил государственный визит в Грузию. Предыдущий визит главы государства, на тот момент Виктора Ющенко, состоялся в августе 2008 года, в разгар российско-грузинской войны. 12 августа 2008 года президенты Украины, Польши, Литвы и Эстонии, а также премьер Латвии прилетели в Тбилиси, чтобы поддержать Грузию. В условиях стремительного наступления российской армии это было воспринято как жест солидарности. Украина пошла куда дальше западных партнеров, поставив Грузии вооружения. Как в последствии утверждал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, во время войны Украина передала Грузии зенитно-ракетные комплексы Бук и Оса, из которых были уничтожены 12 российских военных самолетов.

Сейчас между Украиной и Грузией еще больше общего, чем девять лет назад. Российская агрессия в Донбассе и захват Крыма, увеличение российского присутствия в Абхазии и Южной Осетии, отстаивание независимости и права самостоятельно, без отмашки Кремля, принимать решения по вектору развития страны, участие свыше сотни грузинских добровольцев в АТО - все это создало дополнительные основания для сближения двух стран.

Однако в течение последних двух лет на отношения Грузии и Украины наложил отпечаток "фактор Саакашвили". Контакты на высшем уровне в этот период были сведены к минимуму, с июня 2015 года по февраль 2017 года в Грузии даже не было украинского посла. Грузинские власти негативно восприняли вовлечение экс-президента в украинскую политику, предоставление ему должности одесского губернатора и украинского гражданства. В Грузии Саакашвили заочно арестован еще в 2014 году и проходит по трем уголовным делам. Как сообщила на днях грузинский министр юстиции Тея Цулукиани, Грузия дважды обращалась к Украине относительно выдачи Саакашвили - и получала отказ.

В то же время определенные успехи достигнуты были даже в этот период - в сентябре 2016 года был подписан договор об организации прямого железнодорожного и паромного сообщения между Украиной и Грузией. Это соглашение должно открыть возможность торговли с азиатскими странами по "Великому Шелковому пути" в обход России. С августа 2015 года Грузия оказывает помощь в реабилитации раненых украинских военных в медико-психологическом реабилитационном центре Церовани.

После отставки и перехода Саакашвили в оппозицию к Порошенко, ситуация в украинско -грузинских отношениях начала меняться. В феврале послом в Грузии был назначен один из самых опытных украинских дипломатов Игорь Долгов, и вслед за визитами главы МИД Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака Грузию посетил Петр Порошенко.

По итогам визита Порошенко были приняты Декларация о стратегическом партнерстве и план развития сотрудничества между Одесской областью и Аджарией - грузинской туристической Меккой, задекларированы намерения увеличить товарооборот вдвое - до 1 млрд долларов, был. Кроме того, президент поблагодарил грузинский народ за помощь в ходе конфликта с Россией. "Украинцы твердо верят, что как это было и раньше в трудные времена - украинцы могут рассчитывать на братский грузинский народ так же, как братский грузинский народ может рассчитывать на твердую поддержку украинцев! Так было в 2008 году, так было в 2013 году, так есть и сейчас", - заявил Порошенко в ходе встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.





Михаил Саакашвили на акции украинской оппозиции в мае 2017 года (фото - ЕРА)

Вопрос выдачи Саакашвили поднимался, однако президент Украины сообщил, что это вне его компетенции. "Мы не рассматривали вопрос экстрадиции, но если это произойдет в будущем, это будет прерогатива силовых структур и генпрокурора, который очень внимательно рассматривает требование об экстрадиции любого преступника. Мы с большим удовольствием будем сотрудничать с Грузией в деле расследования любых преступлений. Однако я в это не вмешиваюсь. Персонально мы никого не рассматривали, в том числе и Саакашвили", - заявил президент Украины.

И украинские, и грузинские эксперты-международники отмечают, что фактор Саакашвили больше не является препятствием для развития двусторонних отношений. "Визит Порошенко не только преодолевает фактор Саакашвили, украинско-грузинские отношения отныне перестают формироваться на неформальных, персональных контактах, как было заведено после распада СССР. Украина перевела вопрос Саакашвили в правовую плоскость - он гражданин Украины и его выдача не возможна, так как Украина не выдает своих граждан. И есть воля Грузии отложить этот вопрос в сторону", - отмечает аналитик Института мировой политики Дария Гайдай. "Вопрос Саакашвили был в определенной степени токсичным в двусторонних отношениях, но сейчас это уже не на повестке дня", - говорит директор Грузинского института политики Корнели Какачия.

Вместо судьбы грузинского экс-президента на первый план в отношениях сейчас выходит координация действий между Украиной, Грузией и Молдовой на международной арене, в том числе в рамках Восточного партнерства с ЕС. "Должен быть обмен опытом реформ, координация действий на уровне министерств и в какой-то мере здоровое соревнование между Украиной, Грузией и Молдовой, похожее на то, что было между балтийскими государствами, когда они вступали в ЕС. Необходимо создать альянс между тремя странами на пути интеграции в Евросоюз", - отмечает Какачия.

Такой альянс выглядит логично исходя из внешнеполитических установок трех стран. Однако только в Грузии позиции сторонников евроатлантической интеграции выглядят непоколебимыми - как правящая Грузинская мечта, так и оппозиционное Единое национальное движение поддерживают интеграцию в ЕС и НАТО, а влияние пророссийских партий ограничивается 10 % избирателей. В итоге, согласно опросу NDI, проведенному в ноябре 2016 года 72% грузин выступают за членство в ЕС, 18% отвергают его. В Украине согласно мартовскому опросу Центра Разумкова, сторонников евроинтеграции - 66%, противников - свыше 33%. В Молдове, как сообщает Newsmaker, согласно июльскому опросу IMAS 45% опрошенных выступили за вступление в Евразийский союз, 43% - в Евросоюз, и на выборах в декабре 2018 года пророссийская партия социалистов имеет шансы взять власть. Тем не менее, даже если Молдова выпадет как слабое звено, что не удивительно из-за чудовищных коррупционных скандалов, связанных с правлением "европейской коалиции", у Грузии и Украины есть возможность построить сотрудничество на базе общих целей евроатлантической интеграции и сохранения государственности.





Акция в поддержку целостности Грузии в Киеве в ноябре 2014 года (фото - ЕРА)

Грузинский политолог, профессор Международного черноморского университета Ника Читадзе считает, что новая ситуация в отношениях Грузии и Украины может способствовать и возрождению перспектив ГУАМ. "Оба государства должны активнее сотрудничать на мировой арене, в рамках ООН, ПАСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, и поддерживать друг друга по вопросам территориальной целостности. Нужно пытаться возродить ГУАМ, заняться амбициозными проектами в сфере энергетики и транспорта. Есть сферы, где интересы Грузии, Азербайджана, Молдовы и Украины совпадают - транспортировка нефти из Азербайджана в грузинский порт Супса и оттуда уже ее поставка в Украину и Молдову, реанимация проекта Белого потока (десять лет назад этот проект предусматривал строительство газопровода из Азербайджана через Грузию и по дну Черного моря либо в Крым, либо в Румынию, - ред.)", - отмечает он.

Кроме того, важно, что Грузия поддерживает присоединение Украины к проекту Шелкового пути. "В Тбилиси предлагают Украине через Грузию активно торговать с Азией. Но для этого нужно решить вопросы с пошлинами и тарифами и это задача, прежде всего, для Украины", - говорит Дария Гайдай.

В долгосрочной перспективе необходимость координации действий между Украиной и Грузией из-за роста угрозы со стороны путинского режима будет только расти, независимо от того, кто находится у власти. Политика стратегического терпения в отношении России не дала никаких результатов для нынешней власти вТбилиси - Кремль заключил соглашения о союзничестве и создании объединенных группировок войск с сепаратистами Абхазии и Южной Осетии, в 2015 году российские военные захватили дополнительный участок территории в Грузии в регионе Шида Картли. В этих условиях единственный выход для Украины и Грузии - держаться вместе на международной арене, вместе достигать успеха на пути принятия стандартов ЕС и НАТО и борьбы с коррупцией, что необходимо для поддержки суверенитета двух стран Западом.

Читайте также: Абхазия: как выглядит сепаратизм

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.