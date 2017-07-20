НАПК огласило результаты проверки деклараций 9 членов Кабмина

При проверке использовались информация из госреестров, официальные ответы госорганов и юрлиц, а также пояснения самих декларантов

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции в ходе полной проверки э-деклараций девяти членов правительства за 2015 год не нашло в них нарушений. Результаты проверки были утверждены на заседании НАПК в четверг, 20 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о декларациях вице-премьер-министра Павла Розенко и восьми министров - обороны Степана Полторака, социальной политики Андрея Ревы, экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, информационной политики Юрия Стеця, энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, культуры Евгения Нищука, по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша и инфраструктуры Владимира Омеляна.

"Уполномоченные лица НАПК установили, что задекларированные активы чиновников соответствуют данным, полученным из имеющихся источников, точность оценки задекларированных активов отображена субъектами декларирования верно. При проверке на наличие конфликта интересов и признаков незаконного обогащения нарушения не выявлены", - говорится в сообщении.

При осуществлении проверки агентство использовало информацию из различных государственных реестров, информацию, полученную на запросы от госорганов, юрлиц публичного и частного права, а также информацию, изложенную в пояснениях декларантов и прилагаемых к ним документах.

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"Уполномоченные лица НАПК установили, что основания для привлечения вышеназванных субъектов декларирования к административной или уголовной ответственности отсутствуют", - говорится в сообщении.

Все утвержденные агентством решения о результатах проверки деклараций членов Кабмина будут обнародованы на официальном сайте НАПК в ближайшее время.

Ранее сегодня, 20 июля, сообщалось, что антикоррупционное агентство проведет полную проверку э-деклараций лидера фракции Батькивщина в Верховной Раде Юлии Тимошенко за 2015 и 2016 годы.

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