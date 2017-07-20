Подписано подозрение экс-замглавы администрации Януковича

Чмыря подозревают в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений

Прокурор подписал уведомление о подозрении бывшему высокопоставленному чиновнику из окружения Виктора Януковича, а в настоящее время депутата Сумского областного совета Юрий Чмырю. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Согласно сообщению, Чмыря подозревают в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений.

"Досудебным расследованием установлено, что после позорного бегства Януковича В.Ф. из страны у подозреваемого, который на время кровавых событий Революции Достоинства занимал должность заместителя главы Администрации президента, с целью сокрытия большого количества сделок с дорогостоящим имуществом возник преступный умысел на получение паспорта гражданина Украины", - написала Сарган.

По ее словам, для этого Чмырь обратился с заявлением в соответствующее учреждение о якобы утере паспорта по собственной неосторожности, на основании чего получил новый документ.

Сарган отмечает, что в дальнейшем подозреваемый использовал якобы потерянный паспорт для совершения юридически значимых нотариальных действий.

Также Чмырь подозревается во внесении недостоверных сведений в свою декларацию о доходах.

Пресс-секретарь генпрокурора сообщила, что депутат не указал в декларации свою дочь, так как опасался, что большое количество недвижимости, которым она владеет, вызовет подозрение.

Сарган отмечает, что в ходе следствия собрано достаточно доказательств того, что они проживали и проживают вместе, а, следовательно, связаны общим бытом.

"В частности, в декларации не указано 9 квартир и 3 паркоместа в столице, доход от продажи недвижимости и корпоративные права двух обществ с ограниченной ответственностью. В общем 20-летняя неработающая дочь подозреваемого имеет в собственности недвижимое имущество и корпоративные права на сумму около 40 млн грн", - сообщили в ГПУ.

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 1 ст. 357 (умышленное сокрытие официального документа), ч.ч.1, 4 ст. 358 (подделка и использование заведомо поддельного документа) и ст. 3661 (декларирование недостоверной информации) УК.

Так как бывший чиновник не явился по вызову в прокуратуру, сообщение о подозрении вручено руководителю ЖЭКа и адвокату подозреваемого, поскольку дверь квартиры в течение дня никто не открыл.

Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании депутату меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины установила причастность Чмыря к силовому разгону Евромайдана 18-19 февраля 2014 года.

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