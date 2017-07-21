Порошенко назвал дату телефонных переговоров нормандской четверки

По словам президента, провал попытки РФ расколоть евроатлантическую солидарность по Украине агрессор хочет нивелировать кровавой агонией на Донбассе

В понедельник, 24 июля, запланированы телефонные переговоры в нормандском формате. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на совместном брифинге с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который находится с визитом в Киеве.

"Уже в понедельник состоятся телефонные переговоры в нормандском формате, и я буду требовать немедленного реального обеспечения режима прекращения огня вдоль всей линии столкновения, и в случае невыполнения реализации решений Большой семерки, которые были достигнуты в Италии, в том числе усиление санкций, мы не можем и не будем наблюдать за грубым нарушением минских договоренностей. Каждая смерть украинского героя не должна оставаться без очень жесткой реакции", - сказал он.

Порошенко отметил, что российская агрессия не прекращается ни на день, несмотря на объявленное "хлебное перемирие" (перемирие, объявленное на время уборки урожая, - ред.).

"Только за последние два дня агрессор убил восемь наших защитников, а за все дни агрессии - 11 тысяч украинцев отдали свою жизнь, не различая военных, гражданских или братьев", - сказал он.

По словам президента, провал попытки России расколоть евроатлантическую солидарность по Украине и успешные реформы "агрессор пытается нивелировать кровавой агонией на Донбассе".

Ранее сегодня сообщалось, что за прошедшие сутки в зоне АТО пять военных погибли и восемь ранены.

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