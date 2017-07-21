Суд назначил Полякову залог в размере 304 тыс грн

Прокуроры САП просили для депутата залог в 505,2 тысяч гривень. Суд также обязал Полякова носить электронный браслет

Соломенский райсуд Киева назначил народному депутату Максиму Полякову, фигурирующему в так называемом янтарном деле, залог в размере 304 тысяч грн. Такое решение в пятницу, 21 июля, вынес судья Тарас Оксюта, сообщает корреспондент LIGA.net.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили для парламентария залог в 505,2 тысяч грн.

Также суд обязал Полякова носить электронный браслет, не выезжать за пределы Киева и Умани без разрешения следователя или судьи, сдать загранпаспорта, другие документы, которые можно использовать для выезда за границу, и не общаться с другими подозреваемыми или свидетелями по делу.

Поляков не дал четкого ответа на вопрос журналистов, будет ли он вносить залог. Депутат несколько раз повторил, что будет делать то, что не противоречит Конституции.

"Решения, которые выходят за рамки Конституции и ограничивают меня как народного депутата, выполнить в принципе невозможно. Я не могу выходить за пределы закона", - сказал Поляков.

Отвечая на вопрос, как его ограничивает залог, нардеп сказал, что решение суда или выполняется в целом, или не выполняется.

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В то же время Поляков отметил, что выполнит решение суда в части ограничения общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу. "Это мое собственное решение. Все, что касается следствия, вызовов меня как подозреваемого, все, что касается помощи следствию, я буду выполнять в полном объеме", - пояснил он.

Ранее адвокаты Полякова заявляли, что суд не может ограничить передвижение народного депутата, если Рада не дала согласие на его задержание и арест.

Прокурор САП Максим Кравченко в интервью журналистам сообщил, что если Поляков не внесет залог и откажется от браслета, у следствия будет два варианта - снова просить у парламента разрешение на задержание и арест депутата или просить суд увеличить сумму залога.

11 июля 2017 года Верховная Рада поддержала снятие с Полякова, нардепа от Народного фронта, депутатской неприкосновенности, однако не дала согласия на его задержание и арест.

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