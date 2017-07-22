Подвинули ад: три года назад ВСУ освободили три города в Донбассе
22.07.2017 13:16
В июле 2014 года украинские военные заставили боевиков покинуть ряд захваченных городов в Луганской области
Фото: Петр Порошенко/Facebook
Сегодня - третья годовщина освобождения от боевиков Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.
"Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто вернул мир в эти города, кто подвинул ад на десятки километров восточней и южней и очистил от оккупантов большую часть Донбасса", - написал президент Петр Порошенко в Facebook.
22 июля 2014 года гибридная армия РФ отступила также из Попасной, Соледара и Голубовки.
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