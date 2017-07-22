СБУ разоблачила предприятие, оказывавшее техподдержку боевикам

Разоблачена компания, должностных лиц которой подозревают в поставке спецтехсредств боевикам ЛНР





"В то время, когда на востоке почти каждый день гибнут наши защитники, некоторые бизнесмены зарабатывают деньги по обе стороны баррикад. Делается это сознательно, как государственная измена, или совесть полностью заменили деньги - покажет следствие", - подчеркнул глава СБУ.





По его словам, сотрудники СБУ провели обыски в помещениях предприятия, которое специализируется на изготовлении и реализации технических средств для установления местонахождения мобильных терминалов, специальных комплексов для скрытой регистрации аудио- и видео- информации. Информация о помощи предприятия боевикам нашла подтверждение: на компьютерах сотрудников фирмы обнаружили переписку с террористом ЛНР.





"Такая помощь позволяет террористам использовать эти специальные технические средства против украинских военных, правоохранителей и волонтеров", - отметил Грицак.





Силовики изъяли 141 спецтехсредство, изготовленные вне лицензированной деятельности и не учтенные в документации, $200 тыс наличными, происхождение которых представители предприятия не смогли объяснить. Решается вопрос о переквалификации действий должностных лиц предприятия на содействие деятельности террористической организации.





















Фото: ssu.gov.ua





Служба безопасности В мартеСлужба безопасности разоблачила в Херсонской области коммерческую структуру, которая финансировала террористов в Донецке





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