В Украине завершились учения Си Бриз-2017

В Одессе и Николаевской области сегодня завершились учения Си Бриз-2017

В Одессе и Николаевской области сегодня, 22 июля, проведены торжественные церемонии закрытия украинско-американских военных учений Си Бриз-2017, которые продолжались с 10 июля. Об этом Министерство обороны Украины сообщает на официальном сайте.



"Маневры состоялись при участии представителей 16 стран, к ним привлекались почти 3,5 тыс. военнослужащих, около 30 кораблей, катеров и судов, 22 единицы авиационной техники, около 100 единиц автомобильной и бронетанковой техники", - отмечает Минобороны.



По словам командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игоря Воронченко, одной из особенностью маневров стало то, что в ходе мероприятий апробирован морской операционный штаб, аналог который уже в конце этого года планируется внедрить в организационно-штатную структуру национальных ВМС.



Руководитель маневров от ВМС США капитан 1 ранга Мэтью Леман сообщил, что американские военные моряки будут использовать каждый шанс, чтобы проводить в Черном море совместные учения. Он добавил, что нынешние маневры отличались от всех предыдущих по уровню сложности, который значительно возрос.



"В ходе учений корабельным составом пройдено более 5 тыс. морских миль, выполнено 60 совместных упражнений и элементов; сухопутной компонентой осуществлено 850 прыжков с парашютом, шесть высадок морского десанта, авиация провела более 310 самолетовылетов, ее общий налет составляет 240 часов, а дайверы совершили около 300 погружений, общее время их пребывания под водой составило 75 часов", - отмечают в ВСУ.



Ранее сегодня сообщалось, что за Си Бриз-2017 наблюдает российский разведывательный корабль ССВ-201 "Приазовье".



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