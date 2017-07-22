В США проголосуют лишение Трампа права отмены санкций против РФ

Во вторник Палата представителей Конгресса США рассмотрит законопроект, который ограничит способность Белого Дома отменять санкции против России

Палата представителей Конгресса США во вторник рассмотрит двухпартийный законопроект, ограничивающий способность администрации Трампа отменять санкции в отношении России. Об этом сообщает The Hill





Белый дом призвал законодателей смягчить положения, ограничивающие его способность отменять санкции. Однако ожидается, что законопроект поступит на стол президента Трампа без внесенных изменений.





Законопроект будет рассмотрен в рамках ускоренного процесса, для которого требуется большинство в две трети голосов. Это также означает, что законопроект может преодолеть вето президента.





Помимо введения новых санкций в отношении России законопроект позволяет американским законодателям голосовать за то, чтобы заблокировать возможность администрации Трампа вносить изменения в политику санкций. Законопроект также включает санкции против Ирана в качестве наказания за развитие его программы баллистических ракет. Кроме того, в результате переговоров дополнительно добавлены в законопроект санкции против Северной Кореи.





Пакет санкций будет одним из последних пунктов повестки дня Палаты представителей, прежде чем законодатели планируют отправиться в месячный августовский перерыв в конце следующей недели.





"Законопроект гарантирует, что и большинство (республиканцы, - ред.), и меньшинство ( демократы, - ред.) могут осуществлять надзорную роль за осуществлении санкций администрацией", - сказал конгрессмен-демократ Стени Хойер





16 июня Сенат США почти единогласно утвердил ужесточение санкций против России и Ирана. За поправки в законопроект проголосовали 98 сенаторов, против - 2. Один из главных пунктов, внесенных в законопроект - запрет президенту США Дональду Трампу снимать или смягчать санкции без одобрения Конгресса.





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