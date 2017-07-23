Порошенко сообщил, что потребует от РФ на нормандских переговорах

По словам президента, в случае невыполнения Россией немедленного обеспечения режима тишины ей грозит усиление санкций, согласно решению саммита G7

Во время переговоров в нормандском формате президент Украины Петр Порошенко потребует от России немедленного обеспечения режима тишины. Об этом он сообщил в Facebook.

"Во время телефонной конференции в нормандском формате, которая планируется на следующей неделе, буду требовать немедленного обеспечения режима тишины", - говорится в его сообщении на Facebook-странице.

По словам Порошенко, в случае невыполнения - усиление санкций против России согласно недавнему решению саммита G7.

Ранее сообщалось, что телефонные переговоры в нормандском формате состоятся в понедельник, 24 июля.

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