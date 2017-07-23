Трамп подпишет законопроект о новых санкциях против РФ - Сандерс
Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп подпишет законопроект, налагающий ужесточенные санкции на Россию за вмешательство в выборы президента США и нарушения прав человека в связи с оккупацией украинского Крыма. Об этом сообщает NY Daily News.
"Администрация выступает в поддержку жесткой позиции в отношении России, в особенности в том, что касается введения этих санкций", - заявила в интервью ABC News пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.
"Текст первой версии законопроекта был плохо прописан. Но нам удалось поработать с Палатой представителей и Сенатом, и администрация рада, что получилось внести нужные изменения. Мы поддерживаем законопроект в нынешнем виде", - добавила Сандерс.
Сам Трамп еще не сообщил, подпишет ли законопроект, если тот окажется в Овальном кабинете.
NEW: On Russia sanctions bill, @SHSanders45 says "the White House supports where the legislation is now." https://t.co/oioUvmLCvk pic.twitter.com/6Yf2DFx3um
- This Week (@ThisWeekABC) 23 липня 2017 р.
16 июня 2017 года Сенат США почти единогласно утвердил ужесточение санкций против России и Ирана. За поправки в законопроект проголосовали 98 сенаторов, против - 2. Один из главных пунктов, внесенных в законопроект - запрет президенту США Дональду Трампу снимать или смягчать санкции без одобрения Конгресса.
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