Скандал с Siemens: Берлин пригрозил Москве обострением отношений
Поставки газовых турбин Siemens в оккупированный Крым представляют угрозу отношениям между Германией и Россией, поскольку оборудование было поставлено в обход международных санкций и вопреки обещания президента РФ Владимира Путина главе германского МИДа и тогдашнему министру экономики Зигмару Габриэлю. Об этом сообщил представитель МИД ФРГ, передает Deutsche Welle со ссылкой на газету Bild am Sonntag.
"Федеральное правительство еще раз напомнило российским властям об этих гарантиях и указало на то, что такое серьезное нарушение санкционного режима в очередной раз нанесет вред германо-российским отношениям", - заявил он в воскресенье.
Сообщается, что Герамания не раз предупреждала Москву о последствиях нарушения санкционного режима российскими компаниями.
Немецкая и российская компании в 2011 году подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству и сервису больших газовых турбин. Предприятие называется Сименс Технологии Газовых Турбин (СТГТ), 65% в нем принадлежит Siemens, 35% - Силовым машинам.
17 марта 2017 года агентство Reuters сообщило о том, что немецкий концерн Siemens поставил в РФ четыре турбины якобы для строительства электростанции на Таманском полуострове.
6 июля агентство со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия поставила газовые турбины производства немецкого концерна Siemens в Крым. 9 июля - что компания, совладельцем которой является Siemens, нанята для помощи в установке газовых турбин в Крыму. На Крым распространяются санкции Евросоюза, запрещающие европейским компаниям поставку на полуостров энергетических технологий.
7 июля в Siemens заявили, что компания создаст рабочую группу, которая проверит информацию о возможной поставке своих газовых турбин в аннексированный Россией Крым.
10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что турбины, которые устанавливают для теплоэлектростанций на территории Крыма, произведены в РФ. В тот же день в Siemens заявили, что инициируют уголовное преследование лиц, ответственных за доставку турбин компании в аннексированный Крым.
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