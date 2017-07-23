Скандал с Siemens: Берлин пригрозил Москве обострением отношений

Владимир Путин нарушил обещание, данное главе германского МИДа Зигмару Габриэлю

Поставки газовых турбин Siemens в оккупированный Крым представляют угрозу отношениям между Германией и Россией, поскольку оборудование было поставлено в обход международных санкций и вопреки обещания президента РФ Владимира Путина главе германского МИДа и тогдашнему министру экономики Зигмару Габриэлю. Об этом сообщил представитель МИД ФРГ, передает Deutsche Welle со ссылкой на газету Bild am Sonntag.



"Федеральное правительство еще раз напомнило российским властям об этих гарантиях и указало на то, что такое серьезное нарушение санкционного режима в очередной раз нанесет вред германо-российским отношениям", - заявил он в воскресенье.



Сообщается, что Герамания не раз предупреждала Москву о последствиях нарушения санкционного режима российскими компаниями.