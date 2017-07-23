Россия разместила на границе три дивизии для быстрого наступления
Россия разместила на границе с Украиной три мотострелковые дивизии, которые предназначены для быстрых наступательных действий. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
"Организационно-штатная структура, вооружение и военная техника, которая поступает на их комплектование, свидетельствует о том, что эти российские дивизии являются по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий", - сказал главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко.
Союзники США по НАТО в Восточной Европе и Украина обеспокоены тем, что военные учения России в сентябре могут быть "троянским конем" для поставки военной техники в Беларусь.
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