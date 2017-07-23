Россия разместила на границе три дивизии для быстрого наступления

Вооружение и техника российских мотострелковых дивизий являются ударными

Россия разместила на границе с Украиной три мотострелковые дивизии, которые предназначены для быстрых наступательных действий. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.



"Организационно-штатная структура, вооружение и военная техника, которая поступает на их комплектование, свидетельствует о том, что эти российские дивизии являются по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий", - сказал главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко.



Союзники США по НАТО в Восточной Европе и Украина обеспокоены тем, что военные учения России в сентябре могут быть "троянским конем" для поставки военной техники в Беларусь.



Читайте также: Волкер: В Донбассе не замороженный конфликт, а горячая война



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.