ЕС готов противостоять санкциям США против России - FT

В ЕС обсуждают варианты, как Брюссель ответит на санкции США против России, если они затронут европейские компании

Брюссель готовится к ответным мерам против США, если новые санкции Вашингтона против России ударят по европейским компаниям. Об этом сообщает Financial Times.



Президент Жан-Клод Юнкер призвал срочно пересмотреть варианты, как Брюссель должен ответить, если от санкций, которые обсуждают в Конгрессе США, пострадают европейские энергокомпании или другой бизнес.



Согласно записке, подготовленной для заседания комиссии, Брюссель "должен быть готов действовать в течении нескольких дней", если США примет меры, не учитывая обеспокоенность ЕС.

В Евросоюзе встревожены тем, что США предпринимают шаги по усилению санкций против России, не координируя свои действия с партнерами из Группы 7.

Во вторник Палата представителей Конгресса США рассмотрит законопроект, который расширяет санкции против РФ, а также ограничивает способность администрации Дональда Трампа отменять их. Еврокомиссия предупредила о возможных "широких и неизбирательных" "непредвиденных последствиях" законопроекта, особенно в отношении усилий ЕС по диверсификации источников энергии из России. Читайте также: Трамп подпишет законопроект о новых санкциях против РФ - Сандерс

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