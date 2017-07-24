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ЕС готов противостоять санкциям США против России - FT

24.07.2017 02:33
В ЕС обсуждают варианты, как Брюссель ответит на санкции США против России, если они затронут европейские компании
ЕС готов противостоять санкциям США против России - FT
Фото: EPA

Брюссель готовится к ответным мерам против США, если новые санкции Вашингтона против России ударят по европейским компаниям. Об этом сообщает Financial Times.

Президент Жан-Клод Юнкер призвал срочно пересмотреть варианты, как Брюссель должен ответить, если от санкций, которые обсуждают в Конгрессе США, пострадают европейские энергокомпании или другой бизнес.

Согласно записке, подготовленной для заседания комиссии, Брюссель "должен быть готов действовать в течении нескольких дней", если США примет меры, не учитывая обеспокоенность ЕС. 

В Евросоюзе встревожены тем, что США предпринимают шаги по усилению санкций против России, не координируя свои действия с партнерами из Группы 7. 

Во вторник Палата представителей Конгресса США рассмотрит законопроект, который расширяет санкции против РФ, а также ограничивает способность администрации Дональда Трампа отменять их.

Еврокомиссия предупредила о возможных "широких и неизбирательных" "непредвиденных последствиях" законопроекта, особенно в отношении усилий ЕС по диверсификации источников энергии из России.

Читайте также: Трамп подпишет законопроект о новых санкциях против РФ - Сандерс

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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