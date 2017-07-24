Мать плененного в Донбассе россиянина Агеева побывала в АП - СМИ

После приема в Администрации президента адвокат со Светланой Агеевой поехали в посольство РФ в Киеве

Мать плененного под Луганском российского военнослужащего Виктора Агеева сегодня приняли в Администрации президента на Банковой. Об этом Hromadske сообщил адвокат Агеева Виктор Чевгуз.

По словам адвоката, после приема в АП они со Светланой Агеевой поехали в посольство РФ в Киеве.

"Разговор шел, в основном, насчет юридических вопросов", - сказал Чевгуз.

На вопрос о том, как Агеев попал в Донбасс, адвокат ответил: "Вот когда я с ним пообщаюсь, тогда я вам все скажу".

По информации издания, договор с адвокатом подписала Светлана Агеева.

На днях мать Агеева встретилась со своим сыном в Старобельске, где он содержится в СИЗО.

28 июня сообщалось, что в АТО была ликвидирована ДРГ - в плен попал российский военный Агеев, призывник-контрактник из Алтайского края.



Позже в Минобороны РФ заявили, что Агеев в мае 2016 года уволился в запас и службу по контракту не проходил. В то же время, мать Агеева сообщила, что ее сын в мае этого года прислал ей фотографию приказа о присвоении ему звания ефрейтора.



РФ отрицает, что Агеев является российским военным, а видео его признания в том, что он контрактник, называет постановкой.

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