Мать плененного в Донбассе россиянина Агеева побывала в АП - СМИ
Мать плененного под Луганском российского военнослужащего Виктора Агеева сегодня приняли в Администрации президента на Банковой. Об этом Hromadske сообщил адвокат Агеева Виктор Чевгуз.
По словам адвоката, после приема в АП они со Светланой Агеевой поехали в посольство РФ в Киеве.
"Разговор шел, в основном, насчет юридических вопросов", - сказал Чевгуз.
На вопрос о том, как Агеев попал в Донбасс, адвокат ответил: "Вот когда я с ним пообщаюсь, тогда я вам все скажу".
По информации издания, договор с адвокатом подписала Светлана Агеева.
На днях мать Агеева встретилась со своим сыном в Старобельске, где он содержится в СИЗО.
28 июня сообщалось, что в АТО была ликвидирована ДРГ - в плен попал российский военный Агеев, призывник-контрактник из Алтайского края.
Позже в Минобороны РФ заявили, что Агеев в мае 2016 года уволился в запас и службу по контракту не проходил. В то же время, мать Агеева сообщила, что ее сын в мае этого года прислал ей фотографию приказа о присвоении ему звания ефрейтора.
РФ отрицает, что Агеев является российским военным, а видео его признания в том, что он контрактник, называет постановкой.
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