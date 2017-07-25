Спецпредставитель США: Вашингтон может отправить оружие в Украину

США рассматривают вопрос отправки в Украину оборонительного оружия, которое позволит стране защитить себя от российской агрессии

Новый специальный представитель США в Украине Курт Волькер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос об отправке в страну оружия для борьбы с гибридной армией РФ. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

"Оборонительное оружие, которое позволит Украине защитить себя и, например, вывести танки, поможет остановить Россию, угрожающую Украине", - сказал Волькер.

Волкер добавил, что вооружение украинских военных может изменить подход Москвы и он не считает такой шаг провокационным.

По мнению спецпредставителя США, успех в установлении мира на востоке Украины потребует того, что он назвал новым стратегическим диалогом с РФ.

2 мая 2017 года сообщалось, что Конгресс США выделит Украине на военную помощь и политику безопасности не менее $238 млн.

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