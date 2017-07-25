Нормандская четверка: у Меркель и Макрона раскрыли детали беседы

Разведение сил и отвод тяжелых вооружений должны рассматриваться в качестве приоритетных, отмечается в заявлении канцлера ФРГ и президента Франции

Руководители Германии, Франции, Украины и России вчера во время телефонных переговоров в нормандском формате вновь подтвердили необходимость выполнения мер минского пакета и договорились созвониться позже. Об этом говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщает Укринформ.

Главы государств согласились, что политические, гуманитарные и экономические вопросы, а также аспекты безопасности минского пакета мер должны быть реализованы в полном объеме.

"Нарушения режима прекращения огня должны прекратиться немедленно. Они призвали следовать объявленному трехсторонней контактной группы 21 июня 2017 года перемирию. Следует принять необходимые меры ради избежания повреждения гражданской инфраструктуры и важных объектов, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу на Донбассе", - говорится в заявлении.

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Разведение вооруженных сил и отвод тяжелых вооружений должны рассматриваться в качестве приоритетных, как было согласовано в минском протоколе от 5 сентября 2014 года, минском меморандуме от 19 сентября 2014 года и минском комплекса мер от 12 февраля 2015 года.

"Главы государств и правительств, в частности, обсудили важность отвода тяжелых вооружений, особенно на наиболее пораженных участках, на списке которых настаивает Франция и Германия. Они поручили рабочей группе по безопасности трехсторонней контактной группы выявить и установить такие зоны в рамках следующего заседания, которое состоится 2 августа 2017 года. Участники потребовали продолжения разведения сил в трех пилотных зонах, в рамках решения трехсторонней контактной группы от 21 сентября 2016 года", - говорится в заявлении.

Разъединении войск и техники от их нынешних позиций в Станице Луганская должно быть выполнено без промедления, под постоянным наблюдением и со стороны СММ ОБСЕ, в соответствии с требованиями рамочного решения трехсторонней контактной группы от 21 сентября 2016 года.

Говорилось также о необходимости обеспечения безопасного доступа для СММ ОБСЕ во все районы Донбасса, в том числе на временно не контролируемой части украинско-российской границы, а также безопасности наблюдателей.

Президент Франции и канцлер Германии призвали стороны сделать взаимные шаги на основе работы гуманитарной и экономической рабочих групп, чтобы до конца года продолжить обмен пленными по принципу "всех на всех", как предусмотрено минскими договоренностями.

В заявлении говорится о том, что стороны предпримут взаимные шаги, чтобы возобновить экономические отношения. Детали этого должны быть рассмотрены в кратчайшие сроки.

Политические советники глав государств и правительства встретятся в следующем месяце. Главы государств и правительства тем временем договорились, что сами продолжат обмен мнениями в ходе следующего телефонного разговора.

24 июля сообщалось, что во время переговоров президент Петр Порошенко выступил за введение миротворческой миссии в Донбасс.

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