Турчинов: Украинские военные в Донбассе получат новые виды оружия

Секретарь СНБО отметил, что перспективным для использования в зоне АТО является 60 мм миномет, который не подпадает под запрет минских соглашений

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что украинские военные должны получить на вооружение новые виды техники и оружия. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

На Гончаровском полигоне Вооруженных Сил Украины состоялось испытание новых образцов вооружения и военной техники, разработанных предприятиями украинского ВПК.

Был представлен и испытан широкий спектр нового оружия, произведенного на украинских предприятиях: пулеметы, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы, минометы, современные противотанковые ракетные комплексы и боеприпасы к ним.

По словам Турчинова, было продемонстрировано эффективное поражение целей во время испытаний ручной термобарической гранаты и реактивного пехотного огнемета.

"Военные Вооруженных Сил Украины в ближайшее время должны получить их на вооружение. Перспективным для использования в зоне проведения АТО является и 60 мм миномет, который способен точно поражать цели и не подпадает под запрет минских соглашений", - подчеркнул Турчинов.

Был также продемонстрирован беспилотный авиационный комплекс Горлица и модернизированное беспилотное боевое транспортное средство Фантом-2, который оснащен мощным ракетным оружием.

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