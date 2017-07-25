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Суд дал разрешение на заочное расследование против Захарченко

25.07.2017 16:56
Расследование будет проводиться в рамках уголовного производства по факту похищения личного помощника покойного Митрополита Владимира
Суд дал разрешение на заочное расследование против Захарченко
Виталий Захарченко (фото - ЕРА)

Сегодня, 25 июля Печерский райсуд разрешил начать специальное досудебное расследование против бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она напомнила, что следователями ГПУ проводится досудебное расследование в уголовном производстве о превышении служебных полномочий Виктором Януковичем, Виталием Захарченко, Валерием Коряком и другими лицами при незаконном лишении свободы Александра Драбинко - личного помощника покойного Митрополита Владимира.

В рамках расследования сообщено о подозрении Януковичу, Захарченко и Коряку. В суд направлены соответствующие ходатайства о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования.

Рассмотрение ходатайств по Януковичу и Коряку продолжается.

8 декабря 2016 года Рада лишила неприкосновенности депутата Вадима Новинского. В тексте постановления сказано, что следователи ГПУ установили, что Новинский был соучастником в похищении Драбинко.  

О том, кто и зачем похищал Драбинко, читайте в метериале Новость дня: Новинскому грозит до 10 лет заключения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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