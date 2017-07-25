Суд дал разрешение на заочное расследование против Захарченко

Расследование будет проводиться в рамках уголовного производства по факту похищения личного помощника покойного Митрополита Владимира

Сегодня, 25 июля Печерский райсуд разрешил начать специальное досудебное расследование против бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она напомнила, что следователями ГПУ проводится досудебное расследование в уголовном производстве о превышении служебных полномочий Виктором Януковичем, Виталием Захарченко, Валерием Коряком и другими лицами при незаконном лишении свободы Александра Драбинко - личного помощника покойного Митрополита Владимира.

В рамках расследования сообщено о подозрении Януковичу, Захарченко и Коряку. В суд направлены соответствующие ходатайства о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования.

Рассмотрение ходатайств по Януковичу и Коряку продолжается.

8 декабря 2016 года Рада лишила неприкосновенности депутата Вадима Новинского. В тексте постановления сказано, что следователи ГПУ установили, что Новинский был соучастником в похищении Драбинко.

О том, кто и зачем похищал Драбинко, читайте в метериале Новость дня: Новинскому грозит до 10 лет заключения.

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